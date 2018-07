Power-user ottimizza la produttività su PowerPoint e Excel con decine di nuovi tool

F1 - Toto Wolff svela : “a Montreal battaglia feroce - useremo la seconda Power unit su tutte le nostre auto” : In vista del Gp del Canada, Toto Wolff ha svelato che la Mercedes e i suoi team clienti utilizzeranno la specifica 2 a Montreal Archiviato il Gp di Monaco, la Mercedes si prepara all’appuntamento di Montreal, settima gara del Mondiale di Formula 1. Circuito favorevole a Lewis Hamilton quello canadese, dove il britannico vince senza soluzione di continuità. Photo4 / LaPresse Per provare a difendere questo predominio, Toto Wolff ha svelato ...