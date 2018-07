Potenza - investe il marito sul marciapiede e lo uccide : arrestata per omicidio premeditato : Tragedia nel potentino, dove una donna ha investito e ucciso il marito: la donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio volontario premeditato. I motivi del gesto sarebbero da ricondurre a liti familiari tra i due: la donna, a bordo della sua vettura, è salita sul marciapiede per investire l'uomo, trascinandolo poi per alcuni metri.Continua a leggere