Pompeo in Corea Nord per denuclearizzare

Corea Nord : Pompeo porta Rocket man a Kim : WASHINGTON, 6 LUG - Un cd con la canzone di Elton John 'Rocket man' , uomo razzo, : e' il regalo scherzoso che il segretario di stato Usa Mike Pompeo consegnera' al dittatore NordCoreano Kim Jong-Un, ...

Nordcorea - Pompeo giunto a Pyongyang : 11.42 Il segretario di Stato americano, Pompeo è arrivato a Pyongyang per una missione di due giorni. Incontrerà il leader Kim Jong-un, a cui consegnerà una lettera del presidente Trump e, per distendere il clima,il cd "Rocket Man" di Elton John, simpatica allusione al soprannome che Trump aveva dato a Kim. "I nostri leader si sono impegnati per una denuclearizzazione completa della Corea del Nord. L'obiettivo della mia missione è quello di ...

Nord Corea-Usa, nuova missione di Mike Pompeo a Pyongyang

Corea Nord : Pompeo arrivato a Pyongyang : ANSA, - PECHINO, 6 LUG - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato a Pyongyang, secondo quanto riferisce la Associated Press. Nella missione di due giorni, in cui vedrà il leader Kim ...

Corea Nord : missione Pompeo a Pyongyang : ANSA, - PECHINO, 6 LUG - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha lasciato questa mattina la Yokota Air Base, alle porte di Tokyo, diretto a Pyongyang per la terza volta in poco più di tre mesi,...

Usa, Pompeo in Corea del Nord il 5-7 luglio par parlare di nucleare

Le sanzioni alla Corea del nord resteranno fino alla denuclearizzazione - dice Pompeo : "Dobbiamo completare la denuclearizzazione, solo allora leveremo le sanzioni". Il segretario di stato statunitense Mike Pompeo chiarisce tempi e regole dell'accordo con la Corea del nord dopo lo storico incontro avvenuto a Singapore fra il presidente americano Donald Trump e quello nordCoreano Kim J

Nordcorea - Pompeo : sanzioni resteranno : 6.00 Il summit di Singapore fra Trump e Kim Jong-un è "un punto di svolta" nelle relazioni tra Usa e Corea del nord: il segretario di Stato Mike Pompeo, a Seul per informare gli omologhi di Corea del Sud e Giappone dei risultati dello storico incontro,ha detto che il "processo di denuclearizzazione sarà completo,verificabile e irreversibile". Pompeo ha aggiunto che, malgrado quanto riportato dai media di Pyongyang, le sanzioni contro la ...

Pax coreana - Trump dichiara la "fine della minaccia nucleare". Pompeo detta la road map : Non c'è più la minaccia nucleare della Corea del Nord dopo il vertice di Washington-Pyongyang. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump definendo i colloqui con il suo omologo nordcoreano "interessanti e molto positivi". Ieri Trump ha incontrato Kim Jong-un a Singapore e insieme hanno firmato un accordo che delinea l'impegno dei due paesi a lavorare per la denuclearizzazione della penisola coreana. "Tutti possono ...

Summit Usa-Corea del Nord. Pompeo : pronti a dare garanzie sicurezza a Kim : "Il mondo intero sta guardando a questo storico Summit tra Repubblica Democratica Popolare di Corea e Stati Uniti", ha dichiarato il dittatore di Pyongyang, "e grazie ai vostri sforzi siamo stati in ...

Perché Pompeo ha invitato a cena il capo delle spie nordcoreane : Roma. Quando a febbraio si era sparsa la voce che alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang – quelle del “disgelo”– la Corea del nord avrebbe mandato Kim Yong-chol, anche tra i più aperti al dialogo qualcuno aveva storto il naso. Non solo Perché Kim non ha la fama di essere

Diplomazie attivissime sulla Corea del Nord : Kim vede Lavrov - il suo braccio destro incontra Pompeo : In attesa di novità sull'incontro fra Donald Trump e Kim Jong Un, inizialmente previsto per il 12 giugno a Singapore, ma poi di fatto congelato, si muove la Russia. Il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, giunto oggi in Corea del Nord su invito della controparte Ri Yong-ho, ha incontrato il leader NordCoreano. Lavrov ha invitato a Mosca Kim Jong-un, sottolineando che il Cremlino è "interessato alla pace e al progresso ...