Pokémon GO | gli incassi raggiungono gli 1 | 8 miliardi di dollari

Durante il prossimo Community Day di Pokémon GO sarà possibile catturare Squirtle con gli occhiali da sole : Arrivano interessanti novità per i giocatori del popolare Pokémon GO: Squirtle sarà il protagonista del prossimo Community Event!Stando a quanto riportato da Polygon, Niantic ha confermato che il mostriciattolo potrà essere catturato nel corso di un evento che si terrà il prossimo 8 luglio. Ma, questa volta, i giocatori potranno mettere le mani su un Pokémon speciale, ovvero Squirtle con gli occhiali da sole!Tra pochi giorni quindi avrete ...

The Walking Dead Our World : il Pokémon Go con gli zombie ha una data di uscita per iOS e Android : A quanto pare, per sopravvivere a un'apocalisse zombie non bisognerà essere armati fino ai denti, ma vi basterà il vostro fidato smartphone! AMC e Next Games hanno da poco annunciato la data di uscita di The Walking Dead Our World per iOS e Android.Di cosa si tratta? È presto detto. Il titolo riprende la famosa formula di successo di Pokémon Go, sostituendo gli amati mostriciattoli con gli zombie! In The Walking Dead Our World, quindi, bisognerà ...

Guida Pokemon GO agli scambi : come funzionano - sputano i primi Rattata di Alola : La febbre dei Pokémon GO sta tornando con gli scambi? Difficile pensare che si ripeta la “Pokemon-mania” dell'estate 2016, ma è anche vero che l'ultimo aggiornamento che permette proprio agli allenatori di scambiarsi i colorati mostriciattoli ha riavvicinato al gioco firmato Niantic moltissimi giocatori che avevano abbandonato l'app per mancanza di novità degne di nota. Ma come funziona lo scambio dei Pokémon? Prima di tutto è necessario ...

Pokémon Go : gli scambi di Pokémon sono finalmente disponibili : Dopo i rumor, le richieste e i primissimi dettagli arriva finalmente la disponibilità ufficiale: gli scambi di Pokémon arrivano in Pokémon Go. Ma ci sono delle limitazioni.Come riportato da IGN, gli scambi sono ora disponibili ma per il momento solo per i giocatori di livello 30 e superiore. La feature dovrebbe essere diffusa anche per tutti gli altri giocatori nel corso dei prossimi giorni.Lo scambio dei Pokémon è legato a doppio filo al Friend ...

In Pokémon Go arrivano le liste di amici e gli scambi di Pokémon : (Foto: Niantic) Manca solo un mese al secondo compleanno di Pokémon Go, e il gioco in realtà aumentata con protagonisti i piccoli mostri si appresta a vivere la sua terza estate con un aggiornamento che farà la felicità della comunità dei fan più appassionati: lo sviluppatore Niantic ha infatti appena annunciato che nelle prossime versioni dell’app in arrivo già da questa settimana arriveranno una lista degli amici e la possibilità di ...

Gli scambi di Pokémon tra giocatori sono finalmente in arrivo in Pokémon Go : Di tempo ce n'è voluto parecchio ma alla fine una feature più volte citata da Niantic come una delle principali novità da aggiungere è finalmente stata ufficializzata: gli scambi di Pokémon tra giocatori sono ufficialmente in arrivo all'interno di Pokémon Go e lo saranno con un tanto di aggiunta di un Friend System.L'aggiornamento non ha ancora una data di uscita ma è stato presentato in dettaglio da IGN. Tutto parte dall'aggiungere altri ...