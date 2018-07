eurogamer

: Pokémon Fit: ecco come la prima generazione prende vita sotto forma di pelouche #Pokemon - Eurogamer_it : Pokémon Fit: ecco come la prima generazione prende vita sotto forma di pelouche #Pokemon - videogamezoneeu : I primi 151 Pokémon originali diventano dei peluche: ecco la collezione Pokémon Fit! -

(Di sabato 7 luglio 2018) In Giappone è nataFit, la nuova collezione diPokemon che sarà proposta nei prossimi giorni al mercato nipponico con 30 mostriciattoli appartenenti alla, riporta VG247.Naturalmente in seguito ne seguiranno di altri, fino a colmare laoriginariadei Pokemon, costituita da ben 151 esemplari.Dunque si tratta sicuramente un'occasione da non perdere per i collezionisti, i 151 Pokemon dellasaranno infatti tutti ripropostidi, e saranno disponibili nei Pokemon Center giapponesi il prossimo 13 luglio, per un valore complessivo di 1,623.25 dollari.Read more…