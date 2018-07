Pisa | petizione contro l’attore assessore per la destra | “Stalker della ex condannato a

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 luglio 2018) Davanti ai giudici aveva cercato di ribaltare la prospettiva: era lui calunniato dalla ex che lo aveva denunciato per stalking. Ma i giudicicorte di Appello di Firenze non hanno creduto ad Andrea Buscemi, attore, regista teatrale e conduttore televisivo diventato oraalla Culturagiunta guidata da Michele Conti, la prima di centronella storiacittàTorre. Con la sentenza di un anno fa lo avevano in parte assolto (perché fino al febbraio 2009 la legge italiana non prevedeva un reato specifico per i fatti contestati) e in parte prescritto, condannandolo per giunta a un risarcimento danni nei confrontiex Patrizia Pagliarone. Così, quando due giorni fa il sindaco Conti ha presentato il suo nome tra quelli dei componentigiunta, aè partita unasostenuta dalla Casadonna che in poco più di 48 ore ha superato quota ...