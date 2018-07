Piero Angela | il suo segreto | ' Difficile essere facili'

Tra scienza e musica - con SuperQuark Piero Angela conquista tutti : scienza e tecnologia, e, in seconda serata, uno speciale sugli strumenti musicali, altra grande passione di Piero Angela che ieri ha trionfato negli ascolti, registrando un totale di 3.052.656 ...

Superquark/ Anticipazioni 4 luglio : la serie BBC e Piero Angela al pianoforte - “Suonerò un po’…” : Superquark torna in onda oggi, mercoledì 4 luglio, in prima serata su Rainuno, con una puntata dedicata alle barriere coralline tropicali, ma anche a Bologna e al cervello umano.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:41:00 GMT)

SuperQuark – Prima puntata del 4 luglio 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. E Piero Angela si dà anche alla musica. : Riecco l’esate , riecco SuperQuark. Prima puntata, in Prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntatee una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark musica. SuperQuark |Prima puntata | […] L'articolo SuperQuark – Prima puntata del 4 luglio 2018 – ...

RAI 1 * SUPERQUARK : Da mercoledì 4 luglio ritorna per nove puntate il programma di Piero Angela che riparte con Un solo oceano - : ... "Dietro le quinte della storia", con il professor Alessandro Barbero che spiegherà il calendario Gregoriano, e, con la dottoressa Elisabetta Bernardi, "La scienza in cucina" per scoprire se è vero ...

«SuperQuark» : il ritorno di Piero Angela fra musica e sorprese : Arriva l’estate, l’aria si fa umida e SuperQuark torna come un vecchio amico, come la certezza che non vacilla. La ventitreesima edizione riprende lì dove si era interrotta: con Piero Angela in prima linea a raccontare segreti e curiosità, meraviglie e suggestioni. Lo farà per cinque settimane con SuperQuark musica, speciale in onda su Raiuno a partire da mercoledì 4 luglio e interamente dedicato ai generi, agli strumenti e ai ...

SuperQuark 2018 4 luglio : anticipazioni sulla prima puntata con Piero Angela : SuperQuark 2018 4 luglio. Da mercoledì 4 luglio in prima serata 5 su Rai 1 torna per nove puntate il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche si stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE SuperQuark 2018 4 luglio anticipazioni: Un solo oceano Da mercoledì 4 luglio alle 21.25 su Rai1 ...

Superquark 2018 prima puntata 4 luglio : con Piero Angela servizi e documentari : ... l'estate porta con se in tv, tra mondiali e repliche, anche qualcosa di nuovo e atteso, il ritorno di Piero Angela e l'appuntamento estivo con Superquark , il suo programma che fa scienza, ...

Superquark : Piero Angela raddoppia e si prende anche la seconda serata con la Musica : Piero Angela Piero Angela non cambia Musica: a 89 anni suonati, è ancora sul pezzo. Domani sera, 4 luglio, il noto divulgatore televisivo tornerà in prima serata su Rai1 con un nuovo ciclo da nove puntate di Superquark. La novità, però, è che stavolta il giornalista raddoppierà la propria presenza e – lo stesso giorno – approderà anche in seconda serata con Superquark Musica, un approfondimento sugli strumenti Musicali e sulle loro ...

Piero Angela - tecnologia porterà lavoro : FANO , PESARO URBINO, , 1 LUG - "Ce la prendiamo con la tecnologia ma in realtà dovremmo prendercela con noi stessi perché usiamo male gli strumenti. La cultura non ha ancora recepito questo concetto ...

Tecnologia - Piero Angela : “Ha bisogno di regole e di educazione - usiamo male gli strumenti” : “Ce la prendiamo con la Tecnologia ma in realtà dovremmo prendercela con noi stessi perché usiamo male gli strumenti. La cultura non ha ancora recepito questo concetto e neanche la politica. Abbiamo invece bisogno di una filosofia della Tecnologia“: lo ha dichiarato Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, intervenendo alla VI Passaggi festival della saggistica, che si svolge a Fano ...

Piero Angela/ "Sono stato in prigione - mi volevano direttore Rai e ho vissuto tre repubbli : Piero Angela svela a "Corriere Innovazione" alcuni aneddoti del suo passato. Tra questi? La prigionia in Iraq e la richiesta di Ugo La Malfa di diventare presidente Rai(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:53:00 GMT)

Notizie gradite. Dal 4 luglio - torna Piero Angela con Superquark - : Quel volto così familiare del solo narratore che è stato in grado di far amare la scienza a tutti. Ai piccoli, ai grandi. 'Quando mi è stato chiesto se ero disponibile alla consegna di questo ...

«Superquark» : Piero Angela torna con nove puntate inedite - : Colonna portante della televisione italiana, re dei divulgatori, maestro di chiarezza su qualsiasi materia: dall'archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall'economia alla scienza. Piero Angela , 89 anni portati con garbo, torna dal 4 luglio su Raiuno con un ciclo inedito di «Superquark» in nove puntate. E, durante una pausa in studio, anticipa a Sorrisi ...

Superquark - dal 4 luglio su Rai 1 con Piero Angela (anche) al pianoforte : Piero Angela Patrimonio dell'Umanità: sarebbe una proposta da fare all'Unesco - che sono certa riconoscerebbe il valore del patriarca della divulgazione scientifica televisiva italiana -, ma in attesa di tale riconoscimento prepariamoci a un nuovo ciclo di Superquark, al via mercoledì 4 luglio in prima serata su Rai 1. prosegui la letturaSuperquark, dal 4 luglio su Rai 1 con Piero Angela (anche) al pianoforte pubblicato su TVBlog.it 27 ...