PERÙ | PATRICIA AGUILAR RITROVATA NELLA GIUNGLA Il guru Manrique arrestato

Patricia Aguilar ostaggio di una setta per un anno : 19enne spagnola ritrovata nella giungla in PERÙ : L'hanno ritrovata dopo oltre un anno e mezzo di ricerche, con una figlia di un mese tra le braccia, nella pericolosa giungla peruviana. La giovane spagnola Patricia Aguilar, oggi diciannovenne, era fuggita dalla sua casa ad Elche, in Spagna, il 7 gennaio 2017, appena compiuta la maggiore età. Secondo le autorità peruviane, citate da media locali, la ragazza è rimasta vittima della rete di una setta guidata dal peruviano ...