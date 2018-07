Perdono orientamento e finiscono in mulattiera | recuperati

meteoweb.eu

(Di sabato 7 luglio 2018) Due bikers finiti in unasono stati soccorsi nella notte a Civita dagli uomini del Soccorso Alpino della sezione Pollino. I due avevano perso l’e non erano più in grado di ritrovare la strada per raggiungere un b&b in paese. Ricevuta una richiesta di soccorso dalla proprietaria del locale dove i bikers erano attesi, gli operatori del Soccorso Alpino si sono messi sulle loro tracce. I ciclisti, residenti in provincia di Reggio Calabria, da alcuni giorni erano impegnati in un complesso e faticoso tour. Ieri mattina erano infatti partiti da Policoro, passando da Metaponto e Alessandria del Carretto. Contattati telefonicamente i due hanno fornito le loro coordinate spiegando di essere finiti in unapiena di rovi e di non riuscire più a ritrovare l’uscita essendo anche esausti. Cinque volontari, individuata la zona dell’antica ...