Pentathlon | Mondiali universitari Budapest 2018 | la Polonia vince la staffetta mista

oasport

: #Pentathlon, #Mondiali universitari #Budapest2018: Roberto #Micheli 11°, vince Brice #Loubet - OA_Sport : #Pentathlon, #Mondiali universitari #Budapest2018: Roberto #Micheli 11°, vince Brice #Loubet -

(Di sabato 7 luglio 2018) I polacchi Marta Kobecka e Lukasz Gutkowski vincono ladeiin corso di svolgimento a, Ungheria. I rappresentanti dellahanno chiuso in rimonta chiudendo con 1447 punti, appena due in più di Russia 1 di Kseniia Fraltstova e Nikolai Matveev. Medaglia di bronzo per l’Egitto di Sondos Aboubakr e Sherif Nazeir con 1438. Quarta posizione per gli irlandesi Eilidh Prise e Michael Healy a quota 1419, quinta per la Repubblica Ceca con 1399, sesta per la Francia con 1369. settima per Ungheria 2 con 1355, mentre chiude ottava Italia 2 di Emma Rinaudo e Riccardo Agazzotti con 1325 punti, dopo essersi trovati al secondo posto prima della laser run. Decimo posto finale per Italia 1 di Dalila Sciarra e Roberto Micheli con 1280 punti. La gara ha preso il via con la prova di nuoto, dominata dalla coppia Russia 1 (Ksenila Fraltsova e ...