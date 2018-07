Pensioni | proposto 30% di stipendio in più per chi resta al lavoro oltre quota 100

Blastingnews

(Di sabato 7 luglio 2018) Le nuove misure su cui il Governo sta lavorando per riformare il nostro sistemastico non sono ancora partite. Siamo ancora nella fase della preparazione e quindi siamo solo alla fase delle ipotesi. Iniziano però a trapelare i primi numeri su quante persone potranno sfruttare le novità previdenziali in cantiere. La misura che sembra avere più possibilità di una repentina nascita è sempre100. È la pensione con somma di età e contributi quella che potrebbe davvero entrare nella prima manovra finanziaria del nuovo Governo, quella che si inizierà a varare da ottobre. Dalle notizie e dalle indiscrezioni che circolano, si può già valutare quante persone potranno sfruttare la novità previdenziale e quindi, quale sarebbe il costo dell’operazione per il Governo. Una misura che sembra molto onerosa dal punto di vista della spesa pubblica, beni 5 miliardi che secondo i ...