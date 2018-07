Pensioni d' oro | Di Maio | questa settimana ddl al Senato

Pensioni. Di Maio : in settimana calendarizzeremo legge per taglio quelle d'oro : Tavoli immigrazione solo antipasto economia "I tavoli sull'immigrazione sono solo l'antipasto di quello che avverra' ai tavoli dell'economia", ha spiegato il vicepremier. "Con il ministro Savona - ...

Pensioni d’oro - Di Maio : “Presto la legge per tagliarle. Per Renzi M5s è destra? Lo dice per sentirsi di sinistra” : “Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle Pensioni d’oro. Puntiamo a che l’ok a questo provvedimento arrivi prima dell’estate”. Lo dice Luigi Di Maio nel corso dell’intervista a Maria Latella su Sky tg24. “Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributi” avrà un taglio dell’assegno “in proporzione ai contributi ...

Pensioni d'oro : Di Maio - questa settimana ddl a Senato : Ma noi siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia sulla migrazione, sarà l'antipasto di quello che faremo in Ue sull'economia ". "Giovanni Tria non ha mai detto che non ci sarà reddito ...

Luigi Di Maio riparte dalle Pensioni d'oro : "Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle pensioni d'oro. Puntiamo a che l'ok a questo provvedimento arrivi prima dell'estate". Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso dell'intervista a Maria Latella su Sky Tg24."Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributi", ha aggiunto, avrà un taglio dell'assegno "in proporzione ai contributi versati".Di ...

Pensioni d'oro - Di Maio : 'Questa settimana proposta al Senato' : 'Noi siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia cambia i tavoli sull'immigrazione ma questo è solo l'antipasto dei tavoli sull'economia. L'altro giorno ci siamo detti chiaramente che non ...

Di Maio : la prossima settimana taglieremo le Pensioni d'oro : La prossima settimana in Commissione Lavoro del Senato 'calendarizzeremo il taglio delle pensioni d'oro'. Lo ha detto il ministro del lavoro Luigi Di Maio su Sky spiegando che la misura sarà ...

Pensioni d'oro - Di Maio : 'Questa settimana proposta al Senato' : 'Noi siamo in un momento in cui l'atteggiamento dell'Italia cambia i tavoli sull'immigrazione ma questo è solo l'antipasto dei tavoli sull'economia. L'altro giorno ci siamo detti chiaramente che non ...

Luigi Di Maio a Sky TG24 : al Senato legge su taglio Pensioni d'oro | : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a Sky TG24: è l'occasione per parlare dei primi provvedimenti realizzati dal nuovo governo e dell'attuale situazione politica

Pensioni : proposto 30% di stipendio in più per chi resta al lavoro oltre quota 100 : Le nuove misure su cui il Governo sta lavorando per riformare il nostro sistema Pensionistico non sono ancora partite. Siamo ancora nella fase della preparazione e quindi siamo solo alla fase delle ipotesi. Iniziano però a trapelare i primi numeri su quante persone potranno sfruttare le novita' previdenziali in cantiere. La misura che sembra avere più possibilita' di una repentina nascita è sempre quota 100. È la pensione con somma di eta' e ...

Pensioni : proposto 30% di stipendio in più per chi resta al lavoro oltre quota 100 : Le nuove misure su cui il Governo sta lavorando per riformare il nostro sistema Pensionistico non sono ancora partite. Siamo ancora nella fase della preparazione e quindi siamo solo alla fase delle ipotesi. Iniziano però a trapelare i primi numeri su quante persone potranno sfruttare le novità previdenziali in cantiere. La misura che sembra avere più possibilità di una repentina nascita è sempre quota 100. È la pensione con somma di età e ...

Taglio delle Pensioni d'oro dai 5mila euro in su - un risparmio di appena 120 milioni : ecco come arrivare a un miliardo di euro : Per fare un certo tipo di risparmio sulle cosiddette pensioni d'oro non basta tagliare quelle oltre i 5mila euro netti. Per questo il gruppo di lavoro incaricato da Di Maio di valutare l'intervento e ...

Pensioni - il ministro Di Maio : ‘Ora tagli agli assegni d’oro’ : Dopo il decreto dignita' varato ieri il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico [VIDEO] Luigi Di Maio pronto a mettere mano alle Pensioni. Al momento, tra le priorita' dell’agenda del governo, non sembrano esserci le modifiche alla riforma Fornero, la quota 100 e la proroga di Opzione Donna come promesso in campagna elettorale e nel contratto di programma stipulato tra Lega e Movimento 5 stelle. Il primo intervento in materia ...

Inps - Boeri tiene il punto : il sistema Pensionistico non tiene senza nuovi massicci innesti di lavoro regolare : Botta e risposta fra il Presidente dell'Inps e il ministro dell'Interno. 'Gli italiani sottostimano la quota di popolazione sopra i 65 anni e sovrastimano quella di immigrati e di giovani con meno di ...

Lavoro - Di Maio : lavoreremo bene su vitalizi e Pensioni d'oro : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , torna a parlare di vitalizi e pensioni d'oro, questa volta in occasione della Relazione annuale dell'INPS al Parlamento . "Nel giro ...