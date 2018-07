Pensioni d’oro | Di Maio | “Presto la legge per tagliarle Per Renzi M5s è destra? Lo dice

Inps - Di Maio : “Servono più migranti regolari? Da Boeri opinioni personali. Su vitalizi e Pensioni d’oro lavoriamo bene” : Alla presentazione della Relazione annuale Inps il presidente dell’ente Tito Boeri pone l’accento sull’importanza dell’apporto dell’immigrazione per sistema pensionistico di tutto i lavoratori e pensionati italiani. Critiche da parte di Boeri anche sulla ‘quota 100‘ che il governo M5s-Lega ha più volte annunciato di voler perseguire per modificare la ‘Legge Fornero’. Al termine della ...

Di Maio : “Boeri? Lavoreremo bene su vitalizi e Pensioni d’oro” : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Quando avremo finito con i vitalizi Lavoreremo sulle pensioni d’oro che il presidente chiama pensioni di privilegio: sono sicuro che finché il legislativo farà il legislativo, l’esecutivo l’esecutivo e l’Inps farà l’Inps andremo tutti d’accordo”. Così il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel suo intervento alla relazione annuale dell’Inps ...

Pensioni : Di Maio - partiremo da abolizione quelle d’oro : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Credo di no” rispetto a un segnale sulle Pensioni nel Dl Dignità. “Ho chiesto ai parlamentari del M5S di mettersi a lavorare subito nella Commissione lavoro sulle Pensioni. Abbiamo da fare quota 100, quota 41. Abbiamo da aumentare le Pensioni minime ma soprattutto da abolire le Pensioni d’oro”. Ad affermarlo, a margine dell’Assemblea dell’Ania, è il ministro dello ...

Pensioni d’oro - la riforma proposta da Di Maio rischia di essere iniqua : La proposta di taglio alle Pensioni alte del ministro del Lavoro ripartisce i costi in maniera disuguale tra soggetti uguali, innescando probabili contenziosi. Meglio sarebbe agire sull’equità verticale, rispettando così anche il dettato costituzionale. di Carlo Mazzaferro (Fonte: lavoce.info) proposta di taglio alle Pensioni alte Il ministro Di Maio ha di recente caldeggiato l’opportunità di tagliare dalle Pensioni di importo superiore ai ...

Pensioni d’oro - l’economista Brambilla : “Boeri sia prudente. Toccare le regole del gioco è molto preoccupante” : “Al presidente dell’Inps chiedo sempre molta prudenza nel calcolare i conti altrui. Fossi in lui e in alcuni politici avrei molta prudenza nell’andare a Toccare le Pensioni d’oro. Toccare le regole in gioco è molto preoccupante. Evitiamo il conto contributivo“. Queste le parole dell’economista Alberto Brambilla, presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, in materia di Pensioni, presente al ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Le critiche per Di Maio sui tagli agli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 giugno. Luigi Di Maio criticato da Cesare Damiano e Tommaso Nannicini. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:14:00 GMT)

Pensioni : Di Maio - dopo i vitalizi toccherà a quelle d’oro : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “dopo i vitalizi inizieremo con le Pensioni d’oro, quelle oltre i 4-5 mila euro netti al mese. Chi ha delle Pensioni che raggiungono anche fino a 25 mila euro al mese non potranno più averle. Avranno una pensione per i contributi che hanno versato. E’ una cosa sacrosanta”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo ...

Reddito di cittadinanza - vitalizi e Pensioni d’oro : Di Maio accelera : Il Vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio cerca di recuperare terreno e di ritagliarsi il suo spazio in questo governo in cui la Lega ha fino ad ora nettamente predominato. E per farlo cerca di rilanciare subito i suoi cavalli di battaglia: Reddito di cittadinanza, taglio a vitalizi e pensioni d’oro. Ma il leader del Movimento 5 Stelle ha già trovato i primi ostacoli dentro il governo. Stop ai vitalizi degli ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Cida : “taglio assegni d’oro? Fuori luogo insistenza Di Maio” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie su Quota 100, taglio a PENSIONI d'oro: critiche al Governo da Confindustria. Allarme Conte dei Conti sul bilancio. Damiano, "imbroglio con flat tax"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Damiano : “ok taglio assegni d’oro - ma è imbroglio con flat tax” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su Quota 100, taglio a Pensioni d'oro: critiche al Governo da Confindustria. Allarme Conte dei Conti sul bilancio. Damiano, "imbroglio con flat tax"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:25:00 GMT)

Pensioni : Di Maio - da stop vitalizi e quelle d’oro segnale per cittadini : Roma, 26 giu, (AdnKronos) – “Dare un buon esempio delle Istituzioni passa anche per una serie di atti che sono di giustizia sociale. Siamo impegnati in questi giorni. La Camera è pronta ad abolire i vitalizi ad ex parlamentari e io farò una legge sulle Pensioni d’oro. Ovviamente su questo ci sarà chi dirà che stiamo tagliando pochi soldi. Io non credo che saranno pochi soldi ma finalmente stiamo dicendo che in uno Stato che in ...

