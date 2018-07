Pensioni | Cgil | ‘Superare la riforma Fornero | adesso risposte concrete’

BOERI VS SALVINI : “PER Pensioni SERVONO IMMIGRATI”/ Di Maio difende il Presidente - Cgil boccia l’Inps : Da Tito BOERI e dall’Inps arrivano nuovi dati e dichiarazioni destinate ad alimentare il dibattito sugli immigrati: "Sono sovrastimati", ma SALVINI replica: "Fa politica, vive su Marte"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:25:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ La Cgil vuole risposte concrete (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La Cgil vuole risposte concrete e organizza un incontro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:57:00 GMT)

Pensioni - quota 100 peggio della riforma Fornero? Cgil lancia l'allarme : In una nota diffusa nelle ultime ore, Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, ha espresso tutti i dubbi del sindacato in merito alla riforma previdenziale prevista dal nuovo governo, ...

Pensioni - Cgil al Governo : su Quota 100 e 41 basta spot improvvisati : La Cgil appare pessimista rispetto alla riforma Pensioni promessa dalla Lega e dal Movimento 5 stelle sia in campagna elettorale sia nel contratto di programma del cosiddetto “Governo del cambiamento”. “Non sembra – ha dichiarato oggi il segretario confederale del sindacato rosso, Roberto Ghiselli - ci siano le condizioni per fare una discussione su una vera riforma delle Pensioni”. Diversi i nodi ancora da sciogliere, a partire dai paletti per ...

Riforma Pensioni 2018/ Cgil - “cancellare Fornero? Basta inutili annunci del Governo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sul Governo Lega-M5s: Quota 100 e taglio Pensioni d'oro nel 2019? L'addio all'Ape Sociale e il "caso dei 64 anni d'età", le novità(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:54:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Scuola - problemi nel calcolo contributi : protestano Cgil - Uil e Cisl (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sul Governo e Quota 100: Di Maio, "finanziarla con taglio vitalizi e Pensioni d'oro". Usb attacca Inps e l'esecutivo: tutte le novità (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:58:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Ghiselli (Cgil) : “Serve intervento strutturale - non a spot” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 11 giugno. Fornero, "non si può cancellare la mia RIFORMA". Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 23:21:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Le richieste di Cgil e Uil per il Governo Conte (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 giugno. Le richieste di Cgil e Uil per il Governo Conte. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Il Governo Conte intende mettere in agenda anche una RIFORMA delle PENSIONI, come ha ribadito il ministro del Lavoro Di Maio. Secondo Ivan Pedretti, però, su questo tema “bisogna assolutamente evitare di fare pasticci. Non servono proclami ma serve serietà. Al nuovo Governo dico che se ...

Riforma Pensioni/ Sanna (Cgil) : tuteliamo i pensionati (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 4 giugno. Riccardo Sanna (Cgil) a RadioArticolo1: tuteliamo i pensionati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Riccardo Sanna, coordinatore Area politiche di sviluppo Cgil nazionale, parlando ai microfoni di RadioArticolo1 ha spiegato come l’aumento dello spread abbia dei costi che si ripercuotono poi sulle tasche di lavoratori pensionati. Dal suo punto di vista, per cercare di ...

Pensioni : Spi-Cgil - evitare pasticci e ripartire da confronto con Sindacati : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Sulle Pensioni bisogna assolutamente evitare di fare pasticci. Non servono proclami ma serve serietà. Al nuovo governo dico che se vogliono fare le cose per bene che ripartano dal confronto con i Sindacati”. Ad affermarlo in una nota è il segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti.“Ci sono tante questioni da affrontare: quota 100 e quota 41 sono solo alcune di queste. Bisogna intervenire ...

Pensioni 2018 : Quota100 - la Cgil dice no e propone l'uscita a 62 anni : Resta ancora un argomento aperto quello riguardante la famigerata Quota 100 più volte sbandierata dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle a margine della campagna elettorale e nel nuovo contratto di governo stipulato nei giorni scorsi. Numerose novità in campo previdenziale, infatti, sarebbero contenute nel contratto: dalla cancellazione definitiva della Riforma Fornero all'introduzione del sistema delle quote, alla flat tax e alla lotta ...

RIFORMA Pensioni/ Per la Cgil Quota 100 e Quota 41 non bastano (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Per la Cgil Quota 100 e Quota 41 non bastano. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 maggio. La Cgil si pronuncia sull’ipotesi di introdurre Quota 100 e Quota 41 al posto della Legge Fornero, che potrebbe concretizzarsi nel caso di Governo Lega-M5s.