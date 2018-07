tuttosport

: Pedonalizzazione tratto via del Corso - Ultima Ora - - fabbri333 : Pedonalizzazione tratto via del Corso - Ultima Ora - - GHERARDIMAURO1 : RT @rep_roma: Roma, al via pedonalizzazione tratto di via del Corso tra largo Goldoni e via delle Convertite [news aggiornata alle 14:44] h… - rep_roma : Roma, al via pedonalizzazione tratto di via del Corso tra largo Goldoni e via delle Convertite [news aggiornata all… -

(Di sabato 7 luglio 2018) ANSA, - ROMA, 07 LUG - Parte ladi undi via del, centralissima strada romana cuore dello shopping, tra largo Goldoni e via delle Convertite. A dare il via alle novità ...