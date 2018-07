Pd | Zingaretti | ora comitati alternativa

Guerra di posizione nel Pd dopo il nuovo rovescio elettorale. In campo Zingaretti - no dei renziani : Nel Pd dibattito teso su come reagire all'emorragia di voti,quale forma e quali contenuti dare al partito nell'immediato futuro. Orfini annuncia l'assemblea il 7 luglio, Zingaretti, pronto per la ...

Ora Zingaretti vuole correre Renzi si tiene fuori dall'arena - e progetta un programma tv - : Il risultato dei ballottaggi accelera la resa dei conti nel Pd. Crolla infatti il compromesso raggiunto a fatica tra Renziani e il resto della maggioranza del partito per eleggere Martina nell'...

Zingaretti - ora lavoro collettivo : ANSA, - ROMA, 25 GIU - "Dopo le allarmanti difficoltà che abbiamo attraversato e confermate da un grande numero di ballottaggi persi nelle città italiane, non bastano semplici aggiustamenti. Tantomeno ...

Zingaretti : Ciclo storico chiuso - ora ripartire : Roma – Nicola Zingaretti ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto attraverso Facebook. “Dopo le allarmanti difficoltà che abbiamo attraversato e confermate da un grande numero di ballottaggi persi nelle città italiane, non bastano semplici aggiustamenti. Tanto meno bastano povere analisi di circostanza”. “Un Ciclo storico si e’ chiuso. Vanno ridefiniti un pensiero strategico, la nostra collocazione politica, ...

Lazio - si vota in due Municipi romani e sul Litorale tra incognita M5s e ‘modello Zingaretti’. Sgarbi unisce Lega e comunisti : Spunti molto interessanti per il futuro locale e nazionale. È quanto potrebbero delineare i risultati delle elezioni amministrative nei 47 Comuni (su 762) chiamati al voto nel Lazio. Sarà per questo che in due Municipi romani e in tre comuni importanti come Fiumicino, Velletri e Santa Marinella, il centrosinistra fa le prove di coalizione, sulla spinta di Nicola Zingaretti – che vuole riproporre il modello sul nazionale – auspicando di ...

Scontro Raggi-Zingaretti : manca collaborazione - un sogno «civile» : Vorremmo pensare che un nuovo Rinascimento della Capitale non sia l'illusione di pochi inguaribili romantici e che la politica dei vincitori mettesse fine al lungo saccheggio di Roma. In un paese ...

De Vito : Zingaretti nemico di Roma. Non consente migliorare servizi : Roma – Di seguito le parole di Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina. “Zingaretti nemico di Roma. Roma non può pagare l’inerzia della Regione Lazio su temi strategici per i cittadini come il trasporto pubblico e i rifiuti. E’ arrivato il momento di smascherare il vero colpevole di tanti disservizi, che non ci consentono di migliorare la qualità dei servizi per i romani”. “La nostra città ...

I fratelli d'Innocenzo e la Terra dell'abbastanza con Tortora e Zingaretti : «La nostra Roma feroce senza soldi e sentimenti» : IRoma - Scrivono da sempre, Fabio e Damiano d'Innocenzo. 'Da quando siamo bambini scriviamo storie, sceneggiature, fumetti, Romanzi. Ma i Romanzi sono tremendi'. Lo scorso febbraio il loro film d'...

Aldo Moro : la Rai ricorda lo statista con un’orazione civile di Zingaretti. Programmazione completa della Giornata per le vittime di terrorismo : Luca Zingaretti - 55 giorni, l'Italia senza Moro 9 maggio 1978. Sono passati quarant’anni dall’assassinio di Aldo Moro, eppure le immagini del suo corpo nella Renault 4 rossa in via Caetani sono una ferita ancora aperta. Un momento drammatico per lo Stato e per la società. Nell’anniversario di quel tragico avvenimento, la Rai dedicherà allo statista una speciale Programmazione in concomitanza con la Giornata in memoria ...

Luca Zingaretti legge l’ultima lettera di Aldo Moro alla moglie nella sua orazione civile. Commozione in sala durante le prove : Un momento molto toccante che ha commosso tutti i presenti quello della lettura dell’ultima lettera che Aldo Moro scrisse alla moglie Noretta – quando capì che tutto era perduto – durante le prove di “55 GIORNI. L’ITALIA SENZA Moro” l’orazione civile voluta e ideata da Luca Zingaretti in onda su Rai1 questa sera, martedì 8 maggio alle 20.30. L’orazione – scritta utilizzando brani dell’omonimo libro di Stefano Massini – si apre con il ...

Luca Zingaretti : "Parlo ancora di Moro perché dopo 40 anni non sappiamo quasi nulla di quella tragedia" : "Perché parlare ancora di Moro e dell'eccidio della sua scorta dopo 40 anni? Perché dopo 40 anni ancora non sappiamo quasi nulla di quella tragedia che ha modificato il corso della storia del nostro paese. Se la seconda commissione Moro, che ha chiuso i suoi lavori a dicembre 2017, ha sentenziato 'In via Fani c'erano anche le Brigate Rosse' credo che sia doveroso non solo la ricerca della verità, ma anche celebrare, dando ...