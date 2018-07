: RT @GSErinnovabili: Firmato a #Palermo il Protocollo d’Intesa #GSE – Regione Siciliana per #fontirinnovabili, #efficienzaenergetica e #mobi… - grecoenergy : RT @GSErinnovabili: Firmato a #Palermo il Protocollo d’Intesa #GSE – Regione Siciliana per #fontirinnovabili, #efficienzaenergetica e #mobi… - mbwManzoni : New post in Lega Nord News: Pd, verso intesa su Martina segretario e primarie prima delle Europee… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Pd, verso intesa su Martina segretario e primarie prima delle Europee -

Un documento del Pd, che sarà messo ai voti nell'Assemblea di oggi,prevede l' elezione di Maurizio,l'avvio di una fase congressuale,le primarie nel 2019 prima delle europee. Il documento in fase di elaborazione è frutto di un'raggiunta ieri sera al Nazareno,che sembra avere il consenso della maggioranza delle aree del Pd. "C'è un accordo forte pere per un congresso in 2 fasi, una di ascolto della società civile e una successiva di competizione",ha detto Delrio.(Di sabato 7 luglio 2018)