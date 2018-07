Pd | Renzi parla all' Assemblea nazionale | «Il M5S è di destra | una corrente della Lega»

Il governo Conte vuole abolire il Cnel e ridurre il numero di parlamentari (come Matteo Renzi) : Il ministro dei Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, ha annunciato l'abolizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il cosiddetto Cnel, uno degli enti pubblici più odiati dagli italiani e da decenni simbolo della battaglia contro gli sprechi pubblici: "Se non saranno Camera e Senato a farlo con i due terzi dei voti, ci sarà un referendum: niente di più bello che restituire la parola ai ...

Corruzione - l’indagine sul Consiglio dei Stato e quella su Eni : chi è Amara. Il socio dell’amico di Renzi ora parla coi pm : Da alcune settimane sta parlando con i pm, riempiendo centinaia di pagine di verbali pieni di omissis che potrebbero imprimere un’escalation alle indagini. Dichiarazioni rese durante incidenti probatori programmati puntualmente davanti al gip di Messina, che potrebbero coinvolgere anche personaggi eccellenti. D’altra parte l’avvocato Piero Amara – arreStato nel febbraio scorso per Corruzione, falso e associazione a ...

Renzi contro la Lega : 'Deve 48 milioni di euro ai cittadini - Salvini venga in Parlamento a spiegare' : Matteo Renzi a testa bassa contro la Lega e Matteo Salvini. L'ex segretario del Pd torna sulla sentenza della Cassazione che ha ordinato di sequestrare i fondi del Carroccio: 'La Lega Nord deve 48 ...

Immigrazione : Meloni - su blocco navale Trenta sbaglia - parla come Renzi e Gentiloni : ... una vera e propria invasione alla quale qualsiasi altro Stato del mondo avrebbe già reagito militarmente. Basta melina, basta tentennamenti. blocco navale subito", conclude. , Rin,

Santoro si candida in Rai e ci parla di Salvini - Di Maio e Renzi : Ciò che è rimasto del ceto medio viene vissuto come un mondo privilegiato sotto al quale c'è un tumulto. Gente che usa i social pensando di esercitare così un ruolo di cittadinanza attiva, mentre ...

Aldo Cazzullo - il retroscena su Matteo Renzi : mentre Giuseppe Conte parla 'chatta come un diavolo' : mentre Giuseppe Conte tiene in Senato il suo primo discorso da presidente del Consiglio per ottenere la fiducia, l'ex premier Matteo Renzi, rivela Aldo Cazzullo in un retroscena su Corriere.it , '...

Roberto Saviano contro Matteo Renzi : "Dopo aver distrutto il fronte riformista - imita Salvini disertando il Parlamento" : Le dichiarazioni di Matteo Renzi al Corriere della Sera in cui annuncia che starà "fuori dal giro" qualche mese, impegnato nelle conferenze internazionali, scatena le polemiche. Dal leghista Roberto Calderoli allo scrittore Roberto Saviano.Saviano attacca duramente Renzi: "Dopo aver completato la distruzione del fronte riformista italiano - afferma -, il senatore fa sapere che, nei prossimi mesi, sarà in giro per il mondo. E ...

Il governo Cottarelli e la linea-Renzi sul futuro del Pd. Di cosa parlare a cena : Mettiamo un po' di ordine anche nelle nostre chiacchierate a cena. Quindi, nel caos generale, cominciamo da ciò che ha detto Carlo Cottarelli dopo aver accettato l'incarico provvidenzialmente datogli dal perfetto Sergio Mattarella. E ovviamente una rinfrescata di memoria. Sostegno al preside

“Il nuovo partito di Renzi? Con quale organizzazione?” Parla Calise : Roma. Ma il nuovo partito “europeista” al quale Matteo Renzi sta lavorando può riuscire laddove il Pd non ha funzionato? Risponde Mauro Calise, politologo, studioso dei partiti personali. “Il partito personale si fonda sull’incontro fra tre fattori: il leader, la comunicazione, l’organizzazione”, di

Luigi Di Maio - parla Federico Pizzarotti : 'Perchè rischia di bruciarsi come è capitato a Renzi' : Federico Pizzarotti fa il tifo perchè il governo Lega-M5S veda la luce. Lo dice in una intervista al quotidiano Italia Oggi , affrettandosi però a spiegare perchè tifi per il Di Maio-Salvini : 'Solo ...

Pd : Renzi - non correrò a primarie ma continuo a parlare : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Io non correrò alle primarie del Pd e il prossimo leader Pd lo sceglieranno le primarie”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì. “Ma certo se qualcuno mi dice ‘tu non aprire più bocca, perché dobbiamo fare accordo di nascosto con i 5 Stelle’, io rivendico di poter dire che la coerenza e la dignità valgono molto di più di un accordo sottobanco”. L'articolo Pd: Renzi, non ...

#senzadime.it - parla il fondatore : “Ma quale Renziano. Sono un elettore Pd - mi hanno strumentalizzato per i loro calcoli” : “E’ un renziano”, “fa parte di Leu”, “è un troll”, “fake news”, “un idiota”, “ha fatto una sciocchezza”. Dal segretario reggente del Pd Maurizio Martina ai renziani ortodossi, dai responsabili nazionali della comunicazione ai notabili locali del partito: tutti ad attaccare Alberico De Luca, 35 anni, di Fasano (Brindisi), laureando in giurisprudenza, all’attivo alcuni progetti imprenditoriali. Un ragazzo come tanti, con idee politiche precise ma ...

Pd - guerra dei numeri in direzione. Il documento dei cento parlamentari Renziani 'Niente conte' : ROMA - Niente 'conte interne' alla direzione di domani: lo 'stallo' politico è 'frutto dell'irresponsabilità' di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia 'a un governo guidato da Salvini ...

Martina : impossibile guidare il Pd così. Renzi : ho diritto-dovere di parlare : "In queste ore stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza " ha detto in dettaglio Martina - per il rispetto che ho della comunità del Partito Democratico porterò il mio ...