Pd | Renzi | abbiamo rottamato poco | sconfitti per liti interne

M5s - Di Maio : “Sondaggi negativi? Noi trattati da inesperti - ma in 5 anni abbiamo mandato a casa Renzi e Berlusconi” : “La Lega è avanti a noi nei sondaggi? Credo vada bene così, perché questo schema ha sempre portato fortuna al Movimento: sottovalutati, trattati come inesperti e in cinque anni abbiamo mandato a casa tutti: Letta, Gentiloni, Renzi e Berlusconi”. Sono le parole del ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito ai sondaggi che vedono il Carroccio d’avanti, nell’intenzione di voto, al ...

**Governo : Renzi - abbiamo dovere reagire - anche andando in piazza** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Per Matteo Salvini e Luigi Di Maio “la vita è solo una diretta Facebook e un ‘mi piace’. Sono la negazione di ciò che serve all’Italia. Stanno giocando sulla pelle degli italiani. Noi abbiamo il dovere di reagire, anche di scendere in piazza se necessario e preparsi a campagna che sarò tutto su questo: Europa sì- Europa no”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. L'articolo ...

Governo - berlusconiani e Renziani contro Di Maio : “Non dividerà il centrodestra” - “Abbiamo fatto bene a far saltare intesa” : Di Maio ancora oggi ha ripetuto che i “sabotatori” per un possibile Governo sono stati Forza Italia da una parte e Partito Democratico dall’altra. Di sicuro c’è che, in attesa del vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli, a scatenarsi contro le parole del capo politico dei Cinquestelle che ha fatto l’ultima offerta a Matteo Salvini ci sono proprio i parlamentari forzisti e renziani. Da una parte i berlusconiani ...

Il Pd sull'orlo dell'implosione I Renziani : "Abbiamo i numeri" La vigilia di fuoco della Direzione : Tra i parlamentari vicino a Matteo Renzi l'unica certezza e' che ci sono i numeri per orientare le scelte della Direzione del Pd e, soprattutto, quelle dei gruppi parlamentari. Per il resto, a 24 ore dalla riunione del parlamentino dem, e' buio fitto... Segui su affaritaliani.it

Di Maio replica a Renzi e chiude col Pd : “Ci abbiamo provato” : Non si è fatta attendere la replica di Luigi Di Maio a Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” questa sera, ha detto che il suo partito non può assolutamente governare con il MoVimento 5 Stelle e il leader dei pentastellati ha replicato:“Il pd non riesce a liberarsi di Renzi nonostante l’abbia trascinato al suo minimo storico prendendo una batosta clamorosa. Altro che discussione interna al Pd. Oggi ...

Governo - Renzi : “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla finestra con un gioco di palazzo” : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non si può ignorare l’esito delle elezioni del 4 marzo, il Pd ha perso, chi ha vinto deve assumersi la responsabilità e governare”. Lo ha detto Matteo Renzi, ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 parlando della possibilità di un accordo tra il Pd e il M5s L'articolo Governo, Renzi: “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla ...

Renzi : 'Governo con M5s è presa in giro'. Di Maio : 'Ci abbiamo provato - la pagheranno' : E Renzi, usando parole simili, sfida i 5Stelle ad un confronto in streaming, come il Movimento chiedeva cinque anni fa: in questo modo, per l'ex segretario dem, si potrebbe "capire se hanno cambiato ...

Renzi : 'No a governo con M5s - ma pronti a scrivere le regole insieme' - Di Maio : 'Ego smisurato - noi ci abbiamo provato' : "Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo ". Lo ha detto l' ex segretario del Pd Matteo Renzi , sottolineando che "...

Renzi fa il padrone del Pd : “Mai con i 5 stelle”. Di Maio : “Non riescono a liberarsi di lui - ce l’abbiamo messa tutta” : Una chiusura totale ai 5 stelle, senza nessuna speranza d’appello. E un’apertura a “un governo di tutti” per riscrivere le regole: ovvero collaborare tutti insieme per occuparsi di legge elettorale e addirittura riforme costituzionali. Matteo Renzi, intervistato a “Che tempo che fa” su Rai1, ha rispolverato la sua vecchia ossessione: non solo ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con Luigi Di Maio (“Su 52 ...