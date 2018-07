Pd | Orlando | ' il Fronte repubblicano va bene ai Parioli'

agi

: RT @soemiade: Ha detto Orlando che il Fronte Repubblicano va bene ai Parioli. Veramente per me andrebbe bene e sono una giovane della prov… - TroppoOnta : RT @soemiade: Ha detto Orlando che il Fronte Repubblicano va bene ai Parioli. Veramente per me andrebbe bene e sono una giovane della prov… - smilypapiking : RT @soemiade: Ha detto Orlando che il Fronte Repubblicano va bene ai Parioli. Veramente per me andrebbe bene e sono una giovane della prov… - Lauraludovica : RT @soemiade: Ha detto Orlando che il Fronte Repubblicano va bene ai Parioli. Veramente per me andrebbe bene e sono una giovane della prov… -

(Di sabato 7 luglio 2018) 'Ilforse vaai, non per chi si trova nelle condizioni di dover affrontare un mondo che non capisce e che gli si riversa addosso'. Lo ha detto il leader della minoranza Pd Andrea, intervenendo all'assemblea nazionale del partito. 'Mi sarei aspettato una risposta a ...