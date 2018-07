Pavia | una serata con i cavalli salvati

ilgiornale

: STAGE TRANSPORT COORDINATOR_ 304272 - lavoropavia : STAGE TRANSPORT COORDINATOR_ 304272 - lavoropavia : OPERATION MANAGER - cogonipiero2 : RT @ilpopulista_it: NEL CARCERE DI PAVIA Gli agenti di Polizia Penitenziaria, per provare a riportare la calma, hanno dovuto utilizzare la… -

(Di sabato 7 luglio 2018) C'è un luogo, nel pavese, dove imaltrattati e sequestrati ai padroni-aguzzini tornano alla vita. Un luogo in cui possono trascorrere le loro giornate come natura comanda. È il centro di recupero di "Progetto Islander", che nei terreni della tenuta "Il cigno" di Villanterio () ha la sua sede. Lunedì sera proprio lì si è svolto l'evento di raccolta fondi per le attività dell'associazione guidata da Nicole Berlusconi, figlia di Paolo Berlusconi e Antonia "Antonella" Costanzo, che si occupa di recuperare iche hanno subìto abusi e di offrire loro protezione e cure. A condurre lac'erano i presentatori televisivi Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, da sempre appassionati di animali. Tanti gli ospiti presenti: dalle personalità del mondo dello sport, come l'ex pilota di Formula 1 Emerson Fittipaldi e il campione di salto ostacoli Vittorio Orlandi, a personaggi dello ...