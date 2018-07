Pau Donés e la chemio in costume | «Dalla spiaggia all' ospedale | succede»

Motocross - GP Indonesia MX2 2018 : trionfa Calvin Vlaanderen. Pauls Jonass perde terreno in classifica : È Calvin Vlaanderen ad uscire vincitore dal GP di Indonesia di MX2. Il pilota sudafricano della Honda ha vinto il primo GP della sua carriera, piazzandosi terzo in gara-1 e vincendo invece la seconda manche di giornata. Alle sue spalle l’americano Thomas Convington, vincitore di gara-2, davanti a Jorge Prado, che ha approfittato di un Pauls Jonass poco brillante nella seconda gara, rosicchiando al lettone due punti in classifica. Il ...

Paura in Indonesia - erutta vulcano Merapi : centinaia di evacuati : Paura in Indonesia, erutta vulcano Merapi: centinaia di evacuati