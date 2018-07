Partite Iva | Di Maio accelera sui forfait Il piano | tetto a 80 mila euro l’anno

Partite Iva - Di Maio accelera sui forfait : La proposta M5S per andare incontro a una fetta importante del loro elettorato. Col nuovo regime agevolato tasse al 15% per un maggior numero di professionisti

Partite Iva - Di Maio accelera : il tetto del forfait può passare da 50 a 80 mila euro l’anno : «È necessaria una flat tax indiretta per le Partite Iva, da inserire nella prossima legge di stabilità». L’idea circolava da tempo tra i banchi leghisti, ma sono gli uomini del Movimento 5 stelle ad aver mosso nelle ultime ore i primi passi concreti, definendo i contorni del piano. Un’accelerazione necessaria per non rimanere in coda al treno salvi...

Di Maio rincorre la Lega e corteggia le Partite Iva : Roma - I ballottaggi hanno cosparso qualche goccia di unguento sulle ferite del Movimento, uscito contuso dal primo turno delle comunali. Ma i vertici sanno che non basta: bisogna invertire il trend che è chiaramente calante a fronte dell'aggressività della Lega.La parola d'ordine è fare economia, nel senso di mettere all'ordine del giorno dell'azione di governo provvedimenti su fisco, pensioni, lavoro, cioè il terreno finora oscurato dalla ...

Flat tax - si parte con le Partite Iva : come funziona : Dalle pagine di repubblica Roventini attacca le ultime misure indicate come l'ennesima follia di politica economica del Carroccio. 'Il maxi-sconto delle cartelle sotto i 100mila euro è un condono, un'...

Il viceministro Massimo Garavaglia : 'Lotta ai grandi evasori - sconti alle Partite Iva' : Quando però si è trattato di scegliere chi doveva affiancare Giovanni Tria, il tecnico che si ispira al liberismo conservatore di scuola anglosassone scelto per guidare il ministero dell'Economia, il ...

Flat tax - Garavaglia : “Possibile già ad agosto anche per Partite Iva. Lavoriamo su pace fiscale - ma non sarà un condono” : La Flat tax a partire da agosto, anche per le partite Iva. È quanto si auspica il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia: “Mi auguro che da agosto potremo iniziare a fare qualcosa per allargare i modelli di sistemi forfettari per le imprese, con fatturati ridotti, anche con una Flat tax per le partite Iva”, ha detto l’esponente leghista a L’intervista di Maria Latella su Skytg24. Un tema per il quale il nuovo ...

Flat tax - governo accelera : "Per imprese e Partite Iva ?può già scattare ad agosto" : Il vice ministro all'Economia, Massimo Garavaglia, intervistato a l'intervista di Maria Latella su Sky Tg24 prova ad accelerare sul fronte Flat tax. Il vice di Tria di fatto annuncia che molto probabilmente la rivoluzione fiscale pianificata dall'esecutivo potrebbe già scattare dal mese di agosto per le Pmi e per le partite Iva: "La Flat tax potrebbe già essere prevista dal prossimo agosto per le imprese con fatturati ridotti, interessando anche ...