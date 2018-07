Parcheggiatori | il giro di vite | «Chiedere i soldi è estorsione»

ilmattino

(Di sabato 7 luglio 2018) «Devi darmi due euro per il parcheggio». «Se non mi dai iche ti ho chiesto ti rompo la macchina». Minacce forti che non possono non essere sanzionate. Minacce...