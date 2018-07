Papa | pace unica possibilità per il M O | mondo ritrovi la dignità

Papa : 70mila fedeli a Bari per preghiera pace Medio Oriente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il Papa a Bari con i patriarchi delle chiese del Medio Oriente : "Insieme per la pace" : Un lungo applauso ha accompagnato l'immagine di Bergoglio inginocchiato sui gradini dell'altare della cripta della Basilica

Papa a Bari per pace in M.O. - si inchina davanti reliquie San Nicola : Papa a Bari per pace in M.O., si inchina davanti reliquie San Nicola Papa a Bari per pace in M.O., si inchina davanti reliquie San Nicola Continua a leggere L'articolo Papa a Bari per pace in M.O., si inchina davanti reliquie San Nicola proviene da NewsGo.

Il Papa a Bari con i Patriarchi per pace in Medio Oriente. FOTO : Il Papa a Bari con i Patriarchi per pace in Medio Oriente. FOTO Il Pontefice e i leader religiosi delle Chiese Orientali si sono riuniti alla Basilica di San Nicola per pregare insieme. Più tardi preghiera comune nel Lungomare, gremito di fedeli dalle prime ore del mattino Parole chiave: ...

Il Papa a Bari : preghiera di pace per il Medio Oriente con Patriarchi : Il Papa a Bari: preghiera di pace per il Medio Oriente con Patriarchi Il Pontefice incontra tutti i leader religiosi delle Chiese Orientali alla Basilica di San Nicola, santo venerato dai cristiani d’Occidente e d’Oriente. Poi la preghiera comune prosegue nel Lungomare, affollato di fedeli dall’alba Parole ...

Il Papa a Bari : preghiera di pace per il Medio Oriente con Patriarchi - : Il Pontefice incontra tutti i leader religiosi delle Chiese Orientali alla Basilica di San Nicola, santo venerato dai cristiani d'Occidente e d'Oriente. Poi la preghiera comune prosegue nel Lungomare, ...

Papa : “Sabato sarò a Bari per pregare per la pace in Medio Oriente” : Papa: “Sabato sarò a Bari per pregare per la pace in Medio Oriente” Papa: “Sabato sarò a Bari per pregare per la pace in Medio Oriente” Continua a leggere L'articolo Papa: “Sabato sarò a Bari per pregare per la pace in Medio Oriente” proviene da NewsGo.

Papa : pregare per pace e incontro Bari : ANSA, - Bari, 1 LUG - "Sabato prossimo mi recherò a Bari, insieme a molti Capi di Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente. Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica ...

Papa : pregare per pace e incontro Bari : ANSA, - Bari, 1 LUG - "Sabato prossimo mi recherò a Bari, insieme a molti Capi di Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente. Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica ...

Papa : 'Sabato sarò a Bari per pregare per la pace in Medio Oriente' : "Sabato mi recherò a Bari, insieme a molti Capi di Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente. Vivremo una giornata di preghiera e riflessione sulla sempre drammatica situazione di quella regione, ...

Macron dal Papa : tra temi migranti - pace : 15.33 Nel corso dei "cordiali colloqui" che il presidente francese Macron ha avuto in Vaticano sono state affrontate "questioni globali di interesse condiviso, quali la protezione dell'ambiente, le migrazioni e l'impegno a livello multilaterale per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, specialmente in relazione al disarmo". Lo riferisce una nota della Santa Sede. "Scambio di valutazioni" sui conflitti in Medio Oriente e in Africa. E ...

Papa : viaggio a Ginevra è stato impegno pace : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Papa oggi a Ginevra - viaggio per unità cristiani e pace : Papa oggi a Ginevra, viaggio per unità cristiani e pace Papa oggi a Ginevra, viaggio per unità cristiani e pace Continua a leggere L'articolo Papa oggi a Ginevra, viaggio per unità cristiani e pace proviene da NewsGo.

Mattarella : Papa rinnova invito a pace : 12.21 "L'Italia segue con attenzione questo Suo pellegrinaggio ecumenico che alimenta un fecondo dialogo tra confessioni diverse, promuove la cooperazione tra le Chiese nella ricerca dell'unità e, al contempo, rinnova il pressante invito universale alla solidarietà e alla pace". E' uno dei passaggi del messaggio che il Presidente della Repubblica,Mattarella,ha inviato a Papa Francesco.