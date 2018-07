Papa - indifferenza uccide Medio Oriente : Per loro non possiamo più permetterci, in Medio Oriente come ovunque nel mondo, di dire: Sono forse io il custode di mio fratello?. L' indifferenza uccide , e noi vogliamo essere voce che contrasta l'...

Papa : "No all'indifferenza che uccide" : 9.59 Papa Francesco è a Bari per una preghiera con tutti i patriarchi delle chiese orientali per il Medio Oriente. "Il Medio Oriente è diventato la terra di gente che lascia la propria terra.Il M.O. senza cristiani non sarebbe lo stesso",così il Papa nel discorso di benvenuto."Preghiamo" per la pace che i "potenti in terra non sono ancora riusciti a trovare".Su questa "splendida regione",negli ultimi anni,guerra, violenza,distruzione."No a ...