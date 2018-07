Paola Turci “Cerco gli altri perchè esprimere gioia è più complesso che esprimere

La Notte Rosa a Riccione è cinema - cultura - musica e spettacoli : attesi Noemi - Paola Turci e gli ospiti di Cinè : Sette giorni di musica, spettacoli, performance, cinema, talk-show, dirette radiofoniche e red carpet: a Riccione La Notte Rosa dura una settimana, sette un programma ricchissimo che la città ha ideato insieme a Rai Radio2 e ...

Lina Sastri e Paola Turci in scena all'Eliseo per beneficenza : Lina Sastri, cantante, attrice di cinema, teatro e tv, vincitrice di tre David di Donatello e un Nastro d'Argento, ormai vera e propria icona mediterranea, sarà la magnetica protagonista di 'Lina ...

Chi vincerà Amici 2018? I pronostici dei docenti - da Paola Turci a Giusy Ferreri : Chi vincerà Amici 2018? Per i docenti di canto e di ballo del programma TV di Maria De Filippi, il concorrente con le carte in regola per il trionfo potrebbe essere il cantante Irama, reputato molto maturo anche dalla professoressa Alessandra Celentano, di danza classica. La Celentano apprezza anche i cantanti Carmen ed Einar e a proposito della ballerina Lauren dichiara: " E' eclettica, avrà un bel futuro, sa anche cantare". Veronica ...

Concerto di Noemi a Roma con ospiti Fiorella Mannoia - Paola Turci e Arisa : biglietti e ingressi : Il Concerto di Noemi a Roma sarà ricco di ospiti. Ad annunciarli è stata la stessa artista, che ha voluto utilizzare i suoi canali social per rendere note le intenzioni sul cast che avrebbe arricchito la data Romana del 29 maggio. La prima a essere annunciata è Fiorella Mannoia, con la quale in passato ha inciso L'amore si odia. Le due si sono poi ritrovate sul palco di Amiche in Arena, che quest'anno dovrebbe avere una replica, per portare ...

Noemi a Vuoi Scommettere? prima del concerto a Roma con Paola Turci e Fiorella Mannoia tra gli ospiti : Noemi a Vuoi Scommettere? prima del concerto a Roma al quale sono già state invitate Paola Turci e Fiorella Mannoia. Sarà quindi un carico di donne ad arricchire il live che l'artista terrà all'Auditorium Parco della Musica il 30 maggio prossimo nell'ambito del tour di supporto a La Luna, ultimo disco inediti rilasciato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2018. L'artista sarà anche ospite alla seconda puntata di Vuoi ...

Il supporto degli amici per Emma in concerto a Roma - da Giorgia a Paola Turci : video e scaletta : Emma in concerto a Roma apre ufficialmente il tour per Essere qui. Dopo la data zero che l'ha vista protagonista al Pala Arrex di Jesolo, l'artista salentina ha ufficialmente aperto la sessione di live che ha voluto organizzare per il supporto del suo nuovo disco di inediti rilasciato su etichetta Universal Music Italia. Com'era prevedibile, ampio spazio è stato concesso ai brani inseriti nella sua ultima espressione discografica, con tutte ...

Notte di parole e musica con Paola Turci e Emma Marrone : Tra i versi di 'Svejate Roma' e i graffiti sui muri che raccontano storie in un noto locale a due passi da via Tiburtina, la cantautrice Giulia Ananìa festeggia un anno dall'uscita dell'album 'Come l'...