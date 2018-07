Paola Perego si difende | niente botulino | “Si gioca con il telefono”

I fan attaccano Paola Perego : "Ma cosa hai fatto alla faccia?" : Sonia Bruganelli ha postato una nuova foto su Instagram e non sono mancate le polemiche. Questa volta però nel mirino dei follower della moglie di Bonolis non è finita un'immagine del jet privato che ...

Paola Perego - i fan su Instagram : «Ma cosa hai fatto alla faccia? Sei irriconoscibile». E Sonia Bruganelli risponde così : «Finalmente, amiche». Sonia Bruganelli posta una foto su Instagram ed è di nuovo boom di critiche. Questa volta però non si tratta di un'immagine del jet privato,...

Paola Perego choc : «Ma cosa hai fatto alla faccia? Sei irriconoscibile». E Sonia Bruganelli risponde così : «Finalmente, amiche». Sonia Bruganelli posta una foto su Instagram ed è di nuovo boom di critiche. Questa volta però non si tratta di un'immagine del jet privato,...

Paola Perego si è rifatta?/ Sonia Bruganelli posta una foto e la rete insorge : interviene Nancy Brilli : Paola Perego si è rifatta? Sonia Bruganelli posta una fotografia in compagnia dell'amica e la rete insorge: interviene anche Nancy Brilli, ecco la foto incriminata.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Paola Perego : "Vacanze? Voglio partire da sola con mio marito Lucio Presta" : Paola Perego, protagonista assoluta della seconda serata estiva di Rai1 con Non disturbare, un programma di interviste alle donne, ha confessato, al settimanale 'Visto', in edicola questa settimana, di voler staccare completamente dagli impegni lavorativi per concedersi qualche settimana di puro relax in Kenya assieme al marito Lucio Presta: Voglio partire da sola con mio marito. Loro sono grandi ed è giusto che vadano per conto proprio. ...

NON DISTURBARE - Paola PEREGO/ Ospiti : Iva Zanicchi e Naike Rivelli - i segreti privati e gli amori passionali : Non DISTURBARE torna in onda oggi, lunedì 2 luglio, in seconda serata su Raiuno: Iva Zanicchi e Naike Rivelli si raccontano ai microfoni di PAOLA PEREGO.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Non disturbare - Paola Perego/ Ospiti : Iva Zanicchi e Naike Rivelli - anticipazioni 2 luglio : Non disturbare torna in onda oggi, lunedì 2 luglio, in seconda serata su Raiuno: Iva Zanicchi e Naike Rivelli si raccontano ai microfoni di Paola Perego.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 07:00:00 GMT)

La talpa presto in tv? Paola Perego lancia un sondaggio. Pioggia di si anche tra i VIP : 'In tantissimi mi avete chiesto se ci sarà nuova edizione de 'LA talpa' , In quanti di voi la vorrebbero?'. Paola Perego ha lanciatop sul suo profilo Instarm uno strano sondaggio su uno dei suoi ...

Paola Perego torna a condurre La Talpa? Il post che insospettisce : Paola Perego e il post che insospettisce Nelle ultime ore, sui social network, Paola Perego ha stuzzicato la curiosità dei suoi followers, pubblicando una foto del passato e facendo un’inaspettata...

Paola Perego torna con La Talpa dopo Non disturbare? : Non disturbare: Paola Perego torna in onda con La Talpa? La Talpa potrebbe tornare in televisione. A porre la domanda sui social è stata Paola Perego che in un post ha ipotizzato il ritorno de La Talpa: “In tantissimi mi avete chiesto se ci sarà una nuova edizione. In quanti di voi la vorrebbero?” Attualmente impegnata con la conduzione di Non disturbare, in onda ogni lunedì in seconda serata su Rai1, la conduttrice pensa al ...

Paola Perego conduce su Raiuno «Non disturbare» - : Dopo la prima puntata, che ha visto protagoniste Simona Ventura e Carolyn Smith, la conduttrice incontrerà altre dieci donne , due per ogni appuntamento, appartenenti al mondo della televisione, ...

La Talpa 4 potrebbe ritornare in tv con Paola Perego sui canali Discovery (RUMORS) : La Talpa potrebbe ritornare in onda in televisione. È questa la notizia che circola in rete e sui social dopo che la storica conduttrice del reality game, Paola Perego, ha postato su Instagram un messaggio sibillino in cui chiede ai suoi tantissimi follower se siano d'accordo nel rivedere in onda questa trasmissione, di cui sono state realizzate solo tre stagioni (ma tutte di grandissimo successo). Numerosi sono stati i commenti favorevoli al ...

Paola Perego - e se tornasse «La Talpa»? : «In tantissimi mi avete chiesto se ci sarà una nuova edizione de La Talpa. In quanti di voi la vorrebbero?». A porre la domanda è Paola Perego che, in un post sul suo profilo Instagram, ipotizza il ritorno de La Talpa, il reality show di Raidue, il gioco che permette a un vip di tramare alle spalle dei compagni e di prendersi parte del bottino. Un programma fermo dal 2008 e che, sull’onda del ritrovato successo di vecchie glorie come ...

Non disturbare - anticipazioni puntata del 2 luglio : le ospiti di Paola Perego : Non disturbare, anticipazioni 2 luglio: ospiti Nel secondo appuntamento di Non disturbare, in onda lunedì 2 luglio alle 23.40 su Rai1, la conduttrice Paola Perego entrerà anche stavolta nelle stanze di un albergo per ascoltare i pensieri, le confessioni e i bilanci di altre due donne straordinarie. Decisamente positivo, in termini di ascolti Tv, l’esordio del nuovo format di Stand By Me. In termini di share la puntata di esordio (che ha ...