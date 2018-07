ilfattoquotidiano

: Pamplona, alla festa di San Firmino già 5 feriti. Ma l’edizione 2018 diventa simbolo della lotta alla violenza sull… - fattoquotidiano : Pamplona, alla festa di San Firmino già 5 feriti. Ma l’edizione 2018 diventa simbolo della lotta alla violenza sull… - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Pamplona, alla festa di San Firmino già 5 feriti. Ma l’edizione 2018 diventa simbolo della lotta alla violenza sulle d… - JacopoRizzi : RT @fattoquotidiano: Pamplona, alla festa di San Firmino già 5 feriti. Ma l’edizione 2018 diventa simbolo della lotta alla violenza sulle d… -

(Di sabato 7 luglio 2018) È iniziata ieri ladi Sane già si hanno le prime vittime. Una persona è stata incornata e altri quattro sono statiin vario modo, secondo la Croce rossa, dopo che i primi tori sono stati liberati nelle strade per percorrere, tra la folla, gli 848 metri verso l’arena, come da tradizione. Ogni anno l’apertura della manizione è preceduta da polemiche e critiche a causa delle violenza che vengono inferte agli animali per tutti i 7 sette giorni della. E dall’altro lato il dibattito si riaccende sempre uguale anche sui numeri di morti etra i partecipanti: dal 1910 le persone morte sono state 16 – l’ultima nel 2009 – mentre nella scorsa edizione ci furono 64, sette dei quali incornati. Ma quest’anno alle varie proteste contro la corsa disi è aggiunta quella delle femministe contro le molestie ...