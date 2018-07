Palermo | Leo Gullotta e la città ‘bambina’ | ecco il 394esimo Festino di S Rosalia

Palermo : lavori ponte Corleone - Gelarda (M5S) 'sospendere ztl' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Con i lavori sul ponte Corleone il sistema traffico di Palermo è definitivamente andato al collasso. Considerato che questi disagi andranno avanti per almeno un altro mese, e non possiamo chiedere un mese di martirio ai palermitani, come esponente del M5S chiedo di so