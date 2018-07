Palermo | Leo Gullotta e la città ' bambina' | ecco il 394esimo Festino di S Rosalia 2

Palermo : Leo Gullotta e la città 'bambina' - ecco il 394esimo Festino di S.Rosalia (3) : (AdnKronos) - Tra gli spettacoli più importanti per il suo elevato valore sociale c’è 'Rosalia è Palermo ', messo in scena il 12 e 13 luglio, alle 21, a piazza Monte di Pietà, dalla Compagnia teatrale dei detenuti, attori del carcere Ucciardone, diretta da Lollo Franco, con la partecipazione straordi

Palermo : lavori ponte Corleone - Gelarda (M5S) 'sospendere ztl' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - "Con i lavori sul ponte Corleone il sistema traffico di Palermo è definitivamente andato al collasso. Considerato che questi disagi andranno avanti per almeno un altro mese, e non possiamo chiedere un mese di martirio ai palermitani, come esponente del M5S chiedo di so