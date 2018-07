Pagelle Inghilterra-Svezia 2-0 | Mondiali 2018 | Maguire svetta più in alto di Forsberg

Pagelle/ Svezia Inghilterra : i voti della partita (Mondiali 2018 quarti - primo tempo) : Pagelle Svezia Inghilterra: i voti della partita dei Mondiali 2018 valida per i quarti. Tutti i giudizi sul match: protagonisti, migliori e peggiori (oggi 7 luglio)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:02:00 GMT)

LIVE Pagelle Inghilterra-Svezia - Mondiali 2018 : Kane e compagni sfidano l’armata scandinava : Buon pomeriggio e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Svezia e Inghilterra, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Oggi, sabato 7 luglio, allo stadio Olimpico Fist di Sochi si sfidano gli scandinavi, una delle più grandi sorprese del torneo, e la giovane pattuglia inglese. La Svezia, dopo aver giustiziato l’Italia nei playoff a novembre, ha superato brillantemente il girone da cui è rimasta fuori la ...

Pagelle Inghilterra-Colombia - Mondiali 2018 : 5-4 dopo i calci di rigore. Pickford eroe nazionale : Si sono chiusi gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018: l’Inghilterra supera la Colombia per 5-4 dopo i calci di rigore e si qualifica per i quarti. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida. COLOMBIA 6 Ospina, 5.5: per poco di piede non intercetta il penalty di Kane. Arias, 6: spinge poco, costretto, soprattutto in avvio, a curare specialmente la fase difensiva (dal 116′ C. Zapata, sv). Mina, 7: gol ...

Pagelle Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 : 0-1. Januzaj decide l’incontro con un gol capolavoro. Male la coppia Vardy-Rashford : Inghilterra-Belgio non passerà alla storia dei Mondiali, ma non si è conclusa con il tanto temuto 0-0. Il Belgio, infatti, vince con il punteggio di 1-0 e si qualifica per gli ottavi di finale in prima posizione. Il match si decide in una sola occasione, il gol di Januzaj, una vera gemma. Per il resto tanti sbadigli con le due nazionali che risparmiano la maggior parte dei titolari. Migliori in campo Januzaj, Dembele e Boyata nel Belgio, Rose ...

LIVE Pagelle Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-1. La sblocca Januzaj con un gol capolavoro! : Inghilterra-Belgio termina sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. Match letteralmente da sbadigli con le due squadre zeppe di panchinari e poche idee in campo. Si sta giocando a mente libera ma con poca cattiveria per centrare i tre punti che porterebbero la vincente nel lato più complicato del tabellone. Due ammonizioni per i belgi che potrebbero incidere nel computo del punteggio finale. Di seguito le Pagelle LIVE di Inghilterra-Belgio, per seguire ...

LIVE Pagelle Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Match aperto o caccia al secondo posto? : Inghilterra-Belgio, prendere o lasciare? Questo è il grande dilemma che, da giorni, sta attanagliando le due nazionali appaiate al comando del girone G con 6 punti. Vincere, e quindi finire nella parte di tabellone più complicata, o perdere, ed avere la chance di turni ad eliminazione DIRETTA più semplici? Questa sera alle ore 20.00 allo stadio di Kaliningrad saranno di fronte le due migliori squadre di questo avvio di Mondiale di Russia 2018 ...

Mondiali 2018 - Inghilterra-Panama 6-1 : le Pagelle. Dominio inglese - ma Baloy entra nella storia : INGHILTERRA Pickford 6: non ha colpe sul gol di Panama, per il resto praticamente vive una giornata da spettatore non pagante Walker 6: gli avversari sono davvero poca cosa, ma lui commette sempre qualche leggerezza sul piano mentale. Errori da evitare in vista di partite più importanti. Stones 7,5: si trasforma in goleador in una giornata dove in difesa non deve praticamente mai intervenire. Sulle palle inattive è un vero e proprio fattore per ...

