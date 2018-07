Pacchi e lettere | con luglio sono arrivati i rincari per spedirli con le Poste

La Posta : nel 2019 spedire lettere e Pacchi non costerà di più : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Poste Italiane : dal 3 luglio aumentano le tariffe per invio di lettere - Pacchi e raccomandate : Il modo in cui gli italiani fanno acquisti è cambiato negli ultimi anni, andando incontro ad una crescita sempre maggiore dell’e-commerce che spinge a beneficiare di sconti importanti dalle piattaforme di vendita online e, di conseguenza, contribuisce ad aumentare le spedizioni e consegne. Non stupisce che Poste Italiane abbia deciso di prendere al volo questa opportunità puntando su investimenti destinati a migliorare i servizi legati ...

Gli aumenti di Poste per Pacchi e lettere scattano dal 3 luglio : Rincari in vista per raccomandate, assicurate e pacchi dal 3 luglio. Il sito di Poste italiane informa come a partire da quella data sia previsto l'aumento tariffario di alcuni servizi universali di ...

Poste Italiane aumenterà i prezzi per spedire molte lettere e Pacchi : Poste Italiane, la società di proprietà del ministero dell’Economia che gestisce il servizio postale in Italia, ha annunciato che da martedì 3 luglio aumenteranno le tariffe per le spedizioni di molti tipi di lettere o pacchi. Le tariffe per l’invio della The post Poste Italiane aumenterà i prezzi per spedire molte lettere e pacchi appeared first on Il Post.

Poste - tariffe in aumento : dal 3 luglio spedire lettere e Pacchi costerà di più : A partire dal 3 luglio 2018 molte voci delle tariffe postali subiranno un rincaro. A spiegare le novità è Poste Italiane sul suo sito. spedire una raccomandata costerà, ad esempio, 5.40 euro rispetto ai 5 euro attuali. Inviare una lettera con la tariffa di posta ordinaria invece costerà dai 95 centesimi attuali a 1.10 euro.Continua a leggere

Poste - aumentano le tariffe : rincari per lettere - raccomandate e Pacchi : Dal 3 luglio molte voci delle tariffe postali subiranno un rincaro . Un apposito avviso è comparso sul sito di Poste Italiane. Per spedire lettere o plichi in base alla tariffa di posta ordinaria , ...

Poste - più caro spedire lettere e Pacchi : Rincari in vista per raccomandate, assicurate e pacchi dal 3 luglio prossimo . Il sito di Poste italiane, infatti, informa come a partire da quella data sia previsto l'aumento tariffario di alcuni ...

Poste - costerà più caro spedire lettere e Pacchi : Dal 3 luglio molte voci delle tariffe postali subiranno un rincaro. Un apposito avviso è comparso sul sito di Poste Italiane. Per spedire lettere o plichi in base alla tariffa di posta ordinaria (posta 4) sarà necessario pagare un po’ di più in molti scaglioni di peso (anche se alcune tipologie saranno invece ridotte); una lettera o una cartolina (...

Poste - a luglio via all'aumento dei costi per spedire Pacchi e lettere : Brutte notizie per i consumatori italiani. A partire dal 3 luglio, molte voci delle tariffe postali subiranno un rincaro . Lo ha comunicato Poste Italiane con un avviso pubblicato sul proprio sito ...