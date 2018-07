Ostaggio di una setta | 19enne ritrovata nella giungla peruviana

Patricia Aguilar Ostaggio di una setta per un anno : 19enne spagnola ritrovata nella giungla in Perù : L'hanno ritrovata dopo oltre un anno e mezzo di ricerche, con una figlia di un mese tra le braccia, nella pericolosa giungla peruviana. La giovane spagnola Patricia Aguilar, oggi diciannovenne, era fuggita dalla sua casa ad Elche, in Spagna, il 7 gennaio 2017, appena compiuta la maggiore età. Secondo le autorità peruviane, citate da media locali, la ragazza è rimasta vittima della rete di una setta guidata dal peruviano ...

Dodici giorni "in Ostaggio" per una foto sul cellulare : Cristina è libera : E' finito l'incubo per Cristina Cattafesta: l'attivista milanese "in ostaggio" in Turchia dallo scorso 24 giugno, è...

Mondiali Russia 2018 - l’Argentina Ostaggio di Sampaoli : l’AFA costretta a pagare una cifra milionaria per mandarlo via : Il commissario tecnico dell’Argentina non ha intenzione di dimettersi, in caso fosse la Federazione a cacciarlo, dovrebbe pagare ben 20 milioni di dollari Jorge Sampaoli desidera continuare ad essere l’allenatore dell’Argentina per dare impulso ad un progetto a lungo termine nel calcio nazionale, nonostante la prematura eliminazione dalla Coppa del mondo di Russia 2018 che mette in discussione la sua permanenza sulla ...

Parigi : uomo armato prende in Ostaggio gruppo di persone : “Ho una bomba” : Allerta massima in un ufficio nel X arrondissement della capitale francese dove le forze di polizia sono intervenute in massa circondando l'area.Continua a leggere

A Liegi un uomo ha ucciso tre persone e preso una donna in Ostaggio : Due poliziotti sono morti durante una sparatoria a Liegi. Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, è stato ucciso. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Soir, citando fonti di polizia, intorno alle 10.30 di questa mattina un uomo ha aperto il fuoco contro due poliziotti all'altezza del caffè Augustins. Dandosi alla fuga ha poi preso in ostaggio una donna, nel centro città.Coups de feu à Liège, ...

Liegi (Belgio) : uomo prende in Ostaggio una donna e uccide due poliziotti e un passante : Liegi (Belgio): uomo prende in ostaggio una donna e uccide due poliziotti e un passante Il killer è stato ucciso dopo aver aperto il fuoco nei confronti dei poliziotti: due agenti e un passante hanno perso la vita. Altri due poliziotti sono invece stati feriti.Continua a leggere Il killer è stato ucciso dopo aver aperto […] L'articolo Liegi (Belgio): uomo prende in ostaggio una donna e uccide due poliziotti e un passante proviene da NewsGo.

Taking 5 - una rock band in Ostaggio - Italia 1/ Curiosità e trama del film con Alona Tal (oggi - 13 maggio 2018) : Taking 5 - Una rock band in ostaggio, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Alona Tal e Daniella Monet, alla regia Andrew Waller. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 18:14:00 GMT)