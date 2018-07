Ora la guerra dei dazi tocca ketchup e cerotti

Usa-Cina - scatta l’Ora x della guerra commerciale. Dazi del 25% su centinaia di prodotti : Alla mezzanotte americana (le sei del mattino in Italia) entrano in vigore i pesanti Dazi statunitensi contro la Cina, e di conseguenza la risposta di Pechino a base di altrettante sanzioni. In arrivo tariffe del 25% su 34 miliardi di dollari di prodotti esportati:?Washington colpirà macchinari, componenti per auto e tecnologie mediche cinesi; Pechino prodotti a stelle e strisce quali beni agricoli (semi di soia, sorgo e cotone) e i ...

Prima guerra Salvini-M5s "Le misure? Da migliOrare" : I malumori nel tessuto produttivo del Nord Italia per l'irrigidimento del mercato del lavoro si fanno sentire. E così la Lega prova a mediare sul Dl Dignità e a dare risposte alla base, cercando di ...

Il vantaggio tempOrale di Pechino La Cina non vuole ridurre il surplus Venerdì al via la guerra con gli Usa : Il conflitto commerciale che sta montando tra Cina e Stati Uniti e' dipinto da Pechino come un'operazione esclusivamente difensiva a fronte delle misure protezionistiche statunitensi. Le autorita' doganali cinesi, Segui su affaritaliani.it

Mauro Guerra : a 'Chi l'ha visto?' il caso dell'uomo ucciso dal maresciallo Marco PegOraro : Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Federica Sciarelli si è occupata del caso di Mauro Guerra (32 anni al momento della morte). Per la prima volta, il programma dedicato alle persone scomparse ha reso noti alcuni drammatici video girati dai carabinieri, in cui sono testimoniati le ultime ore di vita di Mauro, ucciso dal maresciallo Marco Pegoraro (comandante della stazione locale dei carabinieri) il 29 Luglio 2015. ...

Guerra di posizione nel Pd dopo il nuovo rovescio elettOrale. In campo Zingaretti - no dei renziani : Nel Pd dibattito teso su come reagire all'emorragia di voti,quale forma e quali contenuti dare al partito nell'immediato futuro. Orfini annuncia l'assemblea il 7 luglio, Zingaretti, pronto per la ...

La guerra dei ristOranti contro Trump e le regole della resistenza : New York. Com’era prevedibile, Donald Trump non ha preso bene l’incidente occorso alla portavoce, Sarah Huckabee Sanders, mentre cenava con la sua famiglia in un ristorante della Virginia rurale, il Red Hen. Il personale ha allertato la proprietaria, Stephanie Wilkinson, della presenza di Sanders, e

Borse asiatiche in rosso. Pesa ancOra la guerra commerciale USA-Cina : Teleborsa, - Inizio di settimana negativo per i principali listini asiatici, con i mercati che chiudono gli scambi con il segno meno. Protagonista di giornata è ancora la mai sopita guerra commerciale ...

DOTT. ROBERT GALLO : ABBIAMO CREATO IL VIRUS HIV IN LABOraTORIO PER DISTRUGGERE LA RAZZA AFRICANA. UNA GUERRA CIVILE NON DICHIARATA NEGLI USA. : ...del mondo attraverso lo scatenamento di un microrganismo biologico furtivo che avrebbe " decimato" l'umanità." Alla luce di questa vera genesi della piaga biologica più spregevole del mondo, sono gli ...

Da Homs a Torino - storia della famiglia Makawi : “Scappati dalla guerra - gestiamo il primo ristOrante siriano della città” : Sono arrivati in Italia nel 2016 dalla Siria grazie ai corridoi umanitari e oggi gestiscono il primo ristorante siriano di Torino. È la storia della famiglia Makawi, padre madre e cinque figli, scappata dal regime di Assad e arrivata in Italia: “In Siria facevo il meccanico e avevo un buon stipendio – racconta il titolare del ristorante Jamal Makawi, 54 anni, – ma ad un certo punto il regime ha iniziato a perseguitarci: sono stato in ...

Red Canzian/ Coach di Marco Armani : con Marcella Bella è guerra a colpi di voti! (Ora o mai più) : Red Canzian, Coach a Ora o mai più di Marco Armani, si è ritrovato al centro di una querelle con Marcella Bella a causa del voto riservato al suo cantante. Riuscirà l'ex dei Pooh...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:29:00 GMT)

FiOravanti : I processi erano la continuazione della guerra : BOLOGNA - I processi sono stati concepiti dai Nar come «la continuazione della guerra con altri mezzi». E i verbali servivano «a complicare le indagini, lasciar fuori le persone, a fare processi più ...

Riders - Di Maio risponde a FoodOra : "Non accettiamo ricatti. Guerra al precariato" : MILANO - 'Ho tutta la volontà di favorire la crescita di nuove attività legate alla gig economy e nessuno vuole demonizzare' queste attività. 'Ma ho il dovere di tutelare i ragazzi che lavorano in ...

Costretta a nascondersi per 27 anni - Ora è il volto della guerra alla mafia : Una sera d'estate, è il 24 giugno 1991: all'interno di una pizzeria entrano tre uomini chiedendo del proprietario, poi aprono il fuoco con due revolver calibro 38 e un fucile a canne mozze. Nicolò Atria...