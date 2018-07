Onu | Usa boicottano riunione su 20 mo Tpi

Usa boicottano riunione informale Onu : 04.58 Gli Usa hanno boicottato un incontro informale del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per ricordare il 20/mo anniversario dello Statuto di Roma che ha creato la Corte Penale Internazionale, di cui gli Stati Uniti non fanno parte. Non è richiesto che i 15 membri del Consiglio partecipino agli incontri informali ma è raro che venga deciso di boicottarli,soprattutto se un Paese ha diritto permanente di veto come gli Usa

L’Onu ha accusato la polizia del Venezuela di centinaia di omicidi : Con operazioni nelle periferie delle città che servivano al governo per dimostrare presunti risultati nella lotta al crimine The post L’ONU ha accusato la polizia del Venezuela di centinaia di omicidi appeared first on Il Post.

L’Onu ha accusato la polizia del Venezuela di centinaia di omicidi indiscriminati : Con operazioni nelle periferie delle città che servivano al governo per dimostrare presunti risultati nella lotta al crimine The post L’ONU ha accusato la polizia del Venezuela di centinaia di omicidi indiscriminati appeared first on Il Post.

Con l'uscita degli Usa dal Consiglio Onu sui diritti umani - per i diritti umani non cambia nulla : Politica. Sia nel caso del Trattato di Parigi, sia del nucleare iraniano, il ritiro americano ha pesato, eccome. E gli altri contraenti si sono trovati nella difficilissima posizione di tenere in ...

Usa lasciano Consiglio dei diritti umani dell'Onu/ Mosca - "volgare cinismo - decisione errata" : Usa lasciano Consiglio dei diritti umani dell'Onu: ultime notizie, decisione clamorosa dell'amministrazione di Donald Trump. Nikki Haley, "costante e patologica campagna contro Israele"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Come è stato usato il “bOnus cultura” per i 18enni : Il nuovo ministro Bonisoli lo ha molto criticato dicendo che molti soldi sono stati spesi male, i numeri però sembrano indicare il contrario The post Come è stato usato il “bonus cultura” per i 18enni appeared first on Il Post.

Mosca - colpo a reputazione Usa - disprezzo verso Onu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Onu : Ue - Usa a rischio minare democrazia : ANSA, - BRUXELLES, 20 GIU - "La decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite rischia di minare il ruolo degli Usa come campione e sostenitore della ...

Onu : Ue - Usa a rischio minare democrazia : ... sia nelle sedi multilaterali o in tutto il mondo, anche cooperando con gli Stati Uniti ogniqualvolta possibile".

Usa pronti a uscire dal Consiglio Onu dei diritti umani : Usa pronti a uscire dal Consiglio Onu dei diritti umani Usa pronti a uscire dal Consiglio Onu dei diritti umani Continua a leggere L'articolo Usa pronti a uscire dal Consiglio Onu dei diritti umani proviene da NewsGo.

Onu - gli Usa annunciano ritiro dal Consiglio dei diritti umani : “Organismo ipocrita” : Onu, gli Usa annunciano ritiro dal Consiglio dei diritti umani: “Organismo ipocrita” Onu, gli Usa annunciano ritiro dal Consiglio dei diritti umani: “Organismo ipocrita” Continua a leggere L'articolo Onu, gli Usa annunciano ritiro dal Consiglio dei diritti umani: “Organismo ipocrita” proviene da NewsGo.

USA LASCIANO CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI DELL'Onu/ Israele - Netanyahu : “Ringrazio il presidente Trump” : Usa LASCIANO CONSIGLIO dei DIRITTI UMANI DELL'ONU: ultime notizie, decisione clamorosa dell'amministrazione di Donald Trump. Nikki Haley, "costante e patologica campagna contro Israele"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:49:00 GMT)

Gli Usa escono dal Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu : Gli Stati Uniti mantengono la promessa ed escono dal Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu in segno di protesta per l'atteggiamento nei confronti di Israele. È l'ennesimo schiaffo...

Usa : Onu faziosa - diritti umani vulnerati : ... accusato di pregiudizi contro Israele:lo strappo è stato ufficializzato dall'ambasciatrice Usa all'Onu, Nikki Haley-che ha definito l'Onu "la fogna della faziosità politica"e dal segretario di Stato,...