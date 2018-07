Ondata di caldo record in Canada | 54 morti in una settimana

Ondata di caldo record in Canada : 33 morti in Québec : Da una settimana in Canada si registra un’Ondata di caldo record, che sta interessando soprattutto il Québec, dove finora si sono registrati 33 decessi: le vittime, secondo quanto spiegato dalle autorità sanitarie, sono in gran parte uomini anziani che vivevano soli all’interno di abitazioni senza climatizzazione, dove le temperature hanno superato i 35°C. Ieri a Montréal la colonnina di mercurio ha toccato i 34°C, già di per sé un ...