Omicidio Tupac | ' Suge Knight depistò le indagini' | il detective Kading spiega

(Di sabato 7 luglio 2018)Shakur è morto a Las Vegas il 13 settembre del 1996 dopo qualche giorno di agonia in ospedale, dove era stato portato dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, esplosi da un'auto che lo aveva affiancato mentre si trovava a sua volta all'interno di un'altra autovettura. Seduto affianco al rapper nel momento della sparatoria c'era, proprietario dell'etichetta con cui l'artista era sotto contratto, la Death Row Records. Nelle ultime ore sono state diffuse numerose rivelazioni relative proprio al ruolo di quest'ultimo controverso personaggio che, stando a quanto dichiarato dal– ex poliziotto e investigatore che seguì per primo il caso di, autore anche di un libro al riguardo – avrebbe depistato leper perre un tornaconto personale, ovvero evitare il carcere. Le confessioni dello zio dell'assassino diShakur In un ...