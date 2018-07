Omensight - recensione

eurogamer

(Di sabato 7 luglio 2018) La guerra è un fenomeno che riesce a sconvolgere irrimediabilmente il territorio che la ospita. I conflitti possono essere brutali, ed è sempre complicato stabilire chi sia in torto o in ragione, anzi, come direbbe Dan Brown "sono solo i vincitori a scrivere la storia". Forse è proprio da questo concetto che i ragazzi di Spearhead Games hanno creato, progetto indipendente approdato su Steam e PlayStation 4. Un'avventura dai toni quasi fiabeschi, ma incorniciata in un mondo pieno di conflitti difficili da appianare. È tempo quindi di viaggiare verso le terre di Urralia, per scoprire come porre rimedio ad un conflitto senza tregua. A causare lo scontro è il regno di Pyngaria, che sotto il governo della nobile stirpe dei volatili ha vissuto anni di pace, ma che in tempi recenti ha assoldato le tribù di canidi e felini per espandere il proprio controllo. Le specie animali ...