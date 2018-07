Olimpiadi 2026 : decisione sede italiana non verrà decisa martedì : Olimpiadi 2026: decisione sede italiana non verrà decisa martedì

Olimpiadi 2026/ Il Governo lascia la decisione al Coni : è sfida tra Milano - Torino e Cortina : Le OLIMPIADI invernali del 2026 potrebbero svolgersi in Italia. In corsa ci sono Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino. La decisione finale spetterà al Coni(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:43:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - Milano guida il gruppo. Si studia una collaborazione con Torino : La partita che dovrà finire con il nome della città italiana candidata per ospitare i Giochi del 2026 rimane aperta e va ai supplementari. Il governo si chiude in difesa: Torino, Milano o Cortina non ricevono l’investitura, ma dal Consiglio dei ministri di ieri escono le linee guida che vincoleranno il Coni nella sua scelta....

Olimpiadi 2026 - il governo evita lo scontro e lascia la decisione al Coni : si rafforza Milano : Olimpiadi low cost. È questa l’indicazione del governo al Coni, il comitato olimpico, per la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Un sostanziale via libera per i vertici dello sport italiano cui tocca ora la decisione: martedì il Coni riunisce la giunta esecutiva ed è possibile che arrivi una prima indicazione anche se un ri...

