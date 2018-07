“Ohhh!” Cristina Chiabotto lo ‘sbatte’ sui social È la prima volta ed è delirio di

caffeinamagazine

(Di sabato 7 luglio 2018) Dopo gli scatti paparazzati,esce allo scoperto e sul suo profilo Instagram pubblica la foto di un bacio appassionato con il nuovo fidanzato, l’imprenditore Marco Roscio. “A volte non esistono parole. M&C #kissday” scrive a margine dell’immagine che infatti parla da sola. Baci, abbracci, tenere coccole al mare. Qualche giorno fa i paparazzi hanno immortalato la coppia in alcuni momenti di tenerezza e intimità sulla spiaggia e in barca a Capri. A Verissimo, di fronte a Silvia Toffanin e a migliaia di telespettatori l’ex Miss Italia aveva raccontato la fine dell’amore con Fabio Fulco. Tra lei è l’attore napoletano è stato grande amore per oltre 10 anni, dopo l’estate la crisi e la fine della relazione e oggi una nuova vita. “È così, purtroppo è successo. Non c’è stato un motivo scatenante. Ci siamo dati tanto l’uno con l’altro fino a ...