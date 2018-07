Obama mette in guardia contro l' innalzamento del nazionalismo

Usa - Pruitt si dimette : travolto dai troppi scandali. Era l’uomo scelto da Trump per smontare le leggi di Obama sull’ambiente : Scott Pruitt è fuori dall’Epa, l’agenzia del governo federale che si occupa di protezione ambientale. I troppi scandali e le questioni etiche che si sono sommati in questi mesi hanno alla fine travolto Pruitt, il cui obiettivo principale come amministratore dell’Epa è stato quello di smantellare, pezzo dopo pezzo, limiti e regolamentazioni a difesa dell’ambiente implementati durante l’amministrazione Obama. Il suo successore, che era poi anche ...