Nuoto di fondo | Assoluti 2018 | Marcello Guidi ed Arianni Bridi vittoriosi nella 5 km a

Nuoto di fondo - anticipata per le condizioni meteo la gara dei campionati italiani master a Palermo : A causa delle avverse previsioni meteo, la gara dei campionati italiani master di Nuoto di fondo è stata anticipata alle ore 9.30 Considerate le indicazioni fornite dalla capitaneria di porto in relazione alle previsioni meteo-marine, la partenza della 5 km di Nuoto in acque libere dei campionati italiani master, in programma sabato 7 luglio, è anticipata alle ore 9.30 con accredito alle 7.30. In corso di valutazione l’orario di ...

Nuoto di fondo - Assoluti 2018 : Mario Sanzullo e Giulia Gabbrielleschi vittoriosi nella 10 km : Sono Mario Sanzullo e Giulia Gabbrielleschi i vincitori della 10 km in questa prima giornata degli Assoluti di Nuoto di fondo a Genova. Nelle acque libere liguri l’atleta delle Fiamme Oro Napoli si è imposto con il crono di 2:00’19.9, gestendo sagacemente il contesto agonistico alle sue spalle e precedendo nell’ordine Andre Manzi (2:00’22.7) e Matteo Furlan (2:00’25.9). Sanzullo, argento nella 5 km e bronzo nel team ...

Nuoto di fondo - Assoluti 2018 : Simone Ruffini ed Arianna Bridi gli osservati speciali della truppa tricolore : Ci siamo. A Sturla, sul lungomare di Genova, gli Assoluti di Nuoto di fondo prenderanno il via quest’oggi e caratterizzeranno il darsi nelle acque libere fino all’8 luglio. Si andrà a definire la squadra che parteciperà agli Europei di Glasgow 2018, dall’8 al 12 agosto nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale. Una tappa importante per molti atleti che si esibiranno su diverse distanze: cinque e dieci ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA. E’ subito spettacolo al Foro Italico tra mezzofondo - rana stellare e sfide mozzafiato nella farfalla : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. nella piscina del Foro Italico alcuni fra i migliori nuotatori del mondo sfidano la Nazionale azzurra al gran completo, che potrebbe ingrandirsi in vista di Glasgow dato che sono ancora aperte le convocazioni ed è possibile portare quattro atleti per specialità La prima giornata di gare promette subito spettacolo. Si parte con i due 50 dorso, che ...

Nuoto di fondo - World Series 2018 : i ‘Caimani’ azzurri si esibiscono nel lago Balaton : Domani torna protagonista la World Series (ex World Cup) di Nuoto di fondo a Balaton (Ungheria) e le attese per la squadra italiana sono importanti. L’Italfondo non delude mai e lo ha ribadito con forza nell’ultimo appuntamento alle Seychelles: due vittorie ed un terzo posto per i “Caimani” nostrani. Hanno trionfato i detentori del titolo Simone Ruffini ed Arianna Bridi, dando un saggio delle loro qualità. Il marchigiano, già a podio ...

Nuoto di fondo : i ‘Caimani’ azzurri dominatori alle Seychelles. Bridi e Ruffini che trionfi! : C’è una Nazionale che non smette mai di avere fame e di fare fatica, una squadra capace di ottenere grandi risultati e guardare al futuro con fiducia. Parliamo dell’ItalNuoto di fondo che, nel corso della seconda tappa delle World Series alle Seychelles, si è presentato con i propri calibri da novanta per tingere le acque ancor più d’azzurro. Missione compiuta! Due vittorie ed un terzo posto per i “Caimani” ...

Nuoto di fondo - World Series Seychelles 2018 : trionfo italiano! Vittorie per Arianna Bridi e Simone Ruffini : Una tappa alle Seychelles trionfale quella della squadra italiana di Nuoto di fondo, impegnata nella seconda tappa delle World Series (ex World Cup della 10 km). Nella competizione femminile Arianna Bridi, due volte bronzo ai campionati mondiali in Ungheria l’anno scorso (10-25 km) e detentrice del titolo 2017 in questa manifestazione, ha confermato le proprie grandi attitudini imponendosi con il crono di 1h58’32″3. Una ...

