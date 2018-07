Notte Rosa in riviera. Successo della 13edizione : sfiorati i 2 - 5 milioni di partecipanti : Spazio anche ad appuntamenti e spettacoli per bambini, con il ricco cartellone della 'Notte Rosa dei bambini' di Bellaria Igea Marina, e le iniziative proposte il 7 luglio a Porto Corsini e, l'8 ...

Notte Rosa. Prosegue il weekend con il concerto dei Soul System e dell'Orchestra Sinfonica Nazionale : ... le proposte 'Gastronomia con piatti di Saraghina' , 6-8 luglio, a Marina di Ravenna; una festa con musica live e stand gastronomici , 7-8 luglio, a Punta Marina Terme; spettacoli musicali a Lido ...

Maria Antonietta/ “E’ la poesia che mi costringe a scrivere canzoni” (Notte Rosa) : Maria Antonietta questa sera salirà sul palco allestito a Riccione per il grande concerto previsto per la Notte Rosa. Con Lei anche Paola Turci e Noemi.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 08:30:00 GMT)

Paola Turci/ “Cerco gli altri perchè esprimere gioia è più complesso che esprimere sofferenza” (Notte Rosa) : Paola Turci questa sera si esibirà in occasione del concerto organizzato per l'annuale appuntamento con la Notte Rosa. Sul palco con lei anche Maria Antonietta e Noemi.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 08:23:00 GMT)

NOEMI/ Oggi concerto - poi le nozze con Gabriele Greco “e voglio diventare mamma” (La Notte rosa) : NOEMI sarà protagonista de "La notte Rosa", il grande evento in programma nella Riviera Romagnola. Il concerto a pochi giorni dalle nozze con Gabriele Greco.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 08:09:00 GMT)

Notte Rosa 2018/ Programma e ospiti : in attesa del concerto di Alvaro Soler - Walt Disney e le fiabe itineranti : Tutto eaurito negli albergi in occasione della NOTTE ROSA 2018, l'evento della Riviera che ha conquistato un notevole successo in questi anni. Ecco il Programma e gli ospiti dell'edizione(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:00:00 GMT)

Andrea Delogu / Protagonista del "capodanno dell'estate" con Ema Stokholma (Notte Rosa 2018) : Andrea Delogu, volto e voce degli appuntamenti musicali dedicati alla Notte Rosa 2018, questa sera sarà Protagonista di un dj set con Ema Stokholma. Tra i vari appuntamenti, anche...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Notte Rosa 2018 Mirabilandia : informazioni su sconti - prezzi - biglietti : Notte Rosa 2018 Mirabilandia. Come ormai consuetudine, con l’arrivo del capodanno dell’estate, anche Mirabilandia è pronta per festeggiare con spettacoli, eventi e attrazioni per tutta la famiglia. Ecco di seguito tutte le info utili su sconti, prezzi, biglietti. TUTTO SULLA #NotteRosa2018 La Notte Rosa 2018 Mirabilandia: informazioni sconti e prezzi Per festeggiare la Notte Rosa 2018 Mirabilandia propone ...

Notte Rosa 2018 Ravenna : cosa fare - programma - eventi - concerti - feste : Notte Rosa 2018 Ravenna. Anche quest'anno il capodanno dell'estate colorerà tutto il weekend del 6, 7 e 9 luglio. La 13° edizione della manifestazione porterà in tutta la Riviera Romagnola feste, eventi, concerti per tutte le età. TUTTO SULLA #NotteRosa2018 Notte Rosa 2018 Ravenna: cosa fare, programma, eventi, concerti, feste Venerdì 6 luglio la Notte Rosa 2018 partirà alla grande con grandi feste, concerti ed eventi in tutta la ...

Notte Rosa 2018 Rimini : cosa fare - programma - eventi - concerti - feste : Notte Rosa 2018 Rimini.

Ema Stokholma/ Chi è? La conduttrice radiofonica - voce e volto del 'capodanno dell'estate' (Notte Rosa) : Ema Stokholma, voce degli appuntamenti radiofonici che su Radio 2 raccontano tutti gli eventi della Notte Rosa, affiancherà Andrea Delogu nella conduzione del grande concerto previsto per...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Notte Rosa 2018 Cesenatico : cosa fare - programma - eventi - concerti - feste : Notte Rosa 2018 Cesenatico.