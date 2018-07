Notte bianca Gorizia Musica | giocolieri | speccacoli | saldi 7 luglio 2018 - Udine 20

Il lungo weekend monferrino : Notte bianca - Nomadi e mercatino dell'antiquariato : Si amplieranno i dehors di bar e ristoranti che potranno anche ospitare spettacoli di intrattenimento musicale e sonoro fino all'1,30. Aperti Castello, Duomo, Sinagoga , con concerto jazz, . E sabato ...

Tutto pronto per la Notte bianca del vino : Ma la Notte Bianca del vino non vuol dire solo enogastronomia: a fare da cornice all'evento ci saranno spettacoli itineranti per le vie della città, musica jazz e blues. Il Tutto coadiuvato da un ...

Donatella Rettore in concerto per la Notte Bianca : Dopo il grande successo dello spettacolo del DJ Gabry Ponte, che ha riempito la piazza di Monfalcone con un foltissimo pubblico, continua l'estate monfalconese, il cui programma abbina la tradizionale ...

Notte bianca dei saldi - tra shopping ed eventi sotto le stelle : ... che catalizzerà per le strade e le piazze del centro migliaia di aretini e turisti, desiderosi di vivere la città fino a tardi con le vetrine dei negozi accese fino alle 24, tra spettacoli e ...

Notte bianca e Casale Città Aperta per il week end : Inoltre si amplieranno i dehors di bar e ristoranti che potranno anche ospitare spettacoli di intrattenimento musicale e sonoro fino all'1,30 di domenica 8 luglio. In Città non mancheranno inoltre le ...

Rovato - sabato torna la Notte bianca : attese oltre 10mila persone : Tra gli spettacoli sono da segnalare in particolare, in piazza Cavour, l'esibizione di ballo della scuola Asd Le Farfalle e la musica live con le tribute band di Abba e Bee Gees, a cui seguirà un dj ...

Grande successo per la Notte bianca di Cazzago San Martino : Trampolieri, acrobati, clown e mimi hanno regalato ai cazzaghesi attimi di spensieratezza e allegria, accendendo la vie di risate e grandi spettacoli. E non solo: a rendere indimenticabile la serata ...

Notte bianca a Casale Monferrato : Inoltre si amplieranno i dehors di bar e ristoranti che potranno anche ospitare spettacoli di intrattenimento musicale e sonoro fino all'1,30 di domenica 8 luglio. Maggiori informazioni per gli ...

Altre tre giornate all'insegna del Veregra Street - aspettando la Notte bianca : GLI SPETTACOLI DELLA SEZIONE PIC "POETIC INVASION OF THE CITIES" Alcuni spettacoli rientrano nella sezione PIC Festival, proposta all'interno del più ampio contenitore del progetto europeo "Poetic ...

Bollate : Torna la Notte Bianca. Il 7 luglio a partire dalle ore 18.00 : Si comincia alle ore 18 e durante tutta la Notte bianca 2018 ci saranno spettacoli, musica, street-food e giochi per i bambini.

Le Feste Vigiliane entrano nel vivo con la Notte bianca Appuntamenti ed eventi nel centro di Trento : Per l'occasione, e per dare risalto ad un settore particolarmente importante nell'economia locale, quale il vestiario, avrà inoltre luogo, nella giornata di oggi, una vera e propria sfilata di moda, ...

Viareggio si prepara a vivere la sua Notte bianca : in programma danza - magia e giocoleria : Viareggio Spettacoli di danza, magia e giocoleria per bambini, artisti di strada, esibizioni e musica: tanta musica nei locali con dj set in tutta la Passeggiata e il truck in piazza Mazzini Marco Bresciani in ...

Gli Stadio "mattatori" alla Notte bianca di Loano : Anche in questa edizione le attività commerciali e gli esercizi pubblici hanno aderito in gran numero e sono pronti ad offrire a loanesi ed ospiti una serata ricca di shopping, spettacoli e ...

Anche Piazza al Serchio festeggia la sua Notte bianca sabato 23 con Emma Morton : ... e che ha fatto diventare la manifestazione uno degli eventi più attesi dell'estate garfagnina, con musica, spettacoli, arte, mercatini sotto le stelle, stand gastronomici e tanto divertimento. ...