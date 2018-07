' Note tra gli ulivi' | al via la nona edizione della rassegna andorese

Un’altra esclusiva di S9 per Samsung Galaxy S8 e Note 8 : l’APK della modalità orizzontale : Debutta a bordo di Samsung Galaxy S8 e Note 8 un'altra delle funzioni fin qui rimaste esclusive dei Galaxy S9, grazie al recente aggiornamento del launcher Samsung Experience, arrivato alla release 9.0.10.76. La modifica si sostanzia nell'apporto della modalità orizzontale, valida sia per la schermata principale che per l'app drawer. Per l'attivazione, basterà recarsi nelle impostazioni del launcher, andando a disabilitare la voce 'Solo modalità ...

Migranti - Padre ZaNotelli : "Nuove tragedie perché non ci sono ong" : "Penso che il commento migliore sia stato quello del presidente della Camera Fico, secondo il quale le Ong fanno uno splendido lavoro. Un più alto riconoscimento di così, fatto dalla terza carica dello Stato, penso che non ci sia...

BUG SAMSUNG : FOTO SPEDITE A CASO SENZA LASCIARE TRACCIA/ S9 e Note 8 - stavolta non c'entrano gli hacker : Bug SAMSUNG: FOTO SPEDITE a CASO SENZA LASCIARE TRACCIA. Mandate immagini ai contatti in completa autonomia. Non si registrano ancora dei casi in Italia ma il CASO fa discutere(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 00:08:00 GMT)

Samsung Galaxy Note 9 tra render - benchmark e il colore giallo : Samsung Galaxy Note 9 si sarebbe mostrato in nuovi colorati render e sarebbe passato di nuovo dai benchmark di GeekBench. Restano i dubbi sulla possibile colorazione gialla. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 tra render, benchmark e il colore giallo proviene da TuttoAndroid.

OneNote si aggiorna per Winwos 10 con la traduzione in tempo reale e la dettatura del testo : Microsoft ha appena rilasciato sullo Store di Windows 10 un nuovo aggiornamento per la UWP ufficiale di OneNote che arriva alla versione 16001.10228.20096.0. Novità Introdotta la traduzione in tempo reale dall’inglese al francese (in futuro verrà ampliato ad altre lingue) Aggiunta la possibilità di dettare il testo nell’app di OneNote mediante la funzione “dettatura” Link al download OneNote (Free, Windows Store) ?

Incredibili funzioni extra per la S Pen del Samsung Galaxy Note 9 per musica e foto : La S Pen del Samsung Galaxy Note 9 sarà portatrice essa stessa della rivoluzione in arrivo a breve per il phablet 2018? Con un lancio programmato ad inizio agosto, ecco che si moltiplicano le indiscrezioni pure sul pennino che accompagnerà, com'è nello stile del modello, il nuovo esemplare. Questo farà proprio un'innegabile passo in avanti, potendo contare su almeno due funzioni aggiuntive non presenti sulla generazione precedente. Sul ...

Su Samsung Galaxy S8 e Note 8 una funzione passata inosservata - di cosa si tratta? : Sembra quasi passata inosservata la funzionalità video lock screen arrivata con l'aggiornamento di giugno a bordo dei Samsung Galaxy S8 e Note 8 (non fa eccezione il Galaxy S8 Plus, che cammina di pari passo al modello standard). Non sapete esattamente di cosa stiamo parlando? Trattasi dell'opzione, che ha debuttato per la prima volta sui Galaxy S9, che permette di impostare un video come sfondo della schermata di sblocco. Per abilitarla, ...

'La Grande Rivolta' 27 giugno 7 luglio 2018 Teatro Litta Milano - trama - Note - biglietti : Si renderà conto, tuttavia, che la realtà è ben diversa e parteciperà alle lotte operaie formandosi una coscienza politica più consapevole e precisa. Romanzo sperimentale, che per quanto legato a un ...

Alice Merton al Wind Summer Festival - e il pubblio si scatena sulle Note di 'No roots' : 'I fan italiani sono straordinari' : Quando Alice Merton mette piede sul palco del Wind Summer Festival sembra capitata lì per caso, ma non appena intona la strofa di 'No roots' - da settimane ovunque sia in radio che nelle playlist ...

Fresu e Sollima - incanto di Note tra mare e antiche pietre : Sono solo due degli eventi di un cartellone di concerti e spettacoli allestito attraverso un coinvolgimento degli operatori di spettacolo e dei circuiti teatrali e musicali regionali e nazionali. "Un ...