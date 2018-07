“Nooo!” Il filmino del matrimonio è da sogno | poi succede questo Ed è panico

caffeinamagazine

(Di sabato 7 luglio 2018) Sta facendo il giro del web il video delle nozze di Cheyenne e Lucas Kopeschka, una coppia di New York. Se la sono vista davvero brutta Cheyenne e Lucas Kopeschka, la coppia di sposini statunitensi. Marito e moglie avevano deciso di far realizzare unche raccontasse il giorno più bello della loro vita al fotografo Freddy Hernandez. Tutto stava filando liscio sino a quando i due si sono seduti sotto un albero sorseggiando una birra e raccontando il loro primo incontro. Poi un rumore fragoroso e un albero che cade su di loro. Per fortuna la coppia ha la prontezza di riflessi di scappare e salvarsi. Nella drammatica clip scattata da Freddy Hernandez Photography & Media gli sposi discutono di come si sono innamorati e di come lui le ha chiesto la mano. Insomma, i classici video che ripercorrono le storie dei fidanzamenti che poi sfociano in matrimoni. Un cliché: le foto, ...