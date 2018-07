Non si può parlare di pace mentre ci si arma

Li Non salda il debito Da lunedì Elliott può prendersi il Milan : Milano - Caos calmo. In casa Milan la svolta è servita: Yonghong Li abdica, non versa nelle casse quanto dovuto e passa la palla nelle mani del fondo Elliott, da ieri formalmente proprietario del club. Ma l'incertezza sul futuro regna ancora sovrana dalle parti di via Aldo Rossi. Perché ora servirà capire quali saranno le intenzioni del fondo stesso: preso atto dell'assenza del rimborso dei 32 milioni di euro da parte di Yonghong Li, ora si ...

I 49 milioni della Lega - la Cassazione : «Bossi deve aiutare i pm a ritrovarli» Ma il Colle Non può interferire : Secondo la Suprema Corte il fondatore della Lega aveva ritenuto «esistenti» quei soldi e dunque spetta a lui l’onere di indirizzare le ricerche avviate dalla magistratura di Genova

Bersani : “Centrosinistra? Non si può stare sempre in cattedra - se no questa destra ce la teniamo per un bel po’” : “Non amo dire ‘ve l’avevo detto’. Mi basta che si sappia che sono più arrabbiato che stupito di quello che sta succedendo”. Sono le parole del deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, ospite di Omnibus (La7). “Il punto che abbiamo di fronte come centrosinistra” – spiega – “è questo: la saldatura tra un disagio sociale conclamato e il tema dell’immigrazione. I due fenomeni ...

Francia sempre più convincente - è semifinale Mondiale : l’Uruguay Non può nulla senza Cavani [FOTO e TABELLONE] : 1/21 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Fondò l'esercito di Silvio - ora passa con Meloni : 'In Fi Non si può più fare politica' : 'In Forza Italia non era più possibile fare politica', così nei commenti su Facebook Simone Furlan che oggi ha ufficializzato il suo passaggio a Fratelli d'Italia. 'Sono felice di annunciare l'adesione Fratelli d'Italia di Simone Furlan già ...

"Di fatto la Turchia Non può considerarsi un membro della NATO" - : In conclusione Perincek ha detto: "appartengono ormai al passato i tempi in cui l'America ricopriva il ruolo di forza politica determinante in Turchia per dettare il corso del nostro Paese."

Kate Middleton in bikini - perché Non può più indossarlo. I look proibiti : Kate Middleton in spiaggia insieme alla sorella Pippa, in dolce attesa, sfoggia un bikini bianco perfetto. Il profilo Instagram KatepippaMiddleton ha voluto celebrare l’estate omaggiando le due donne con alcune foto di qualche tempo fa. Lady Middleton in due pezzi ha una tintarella perfetta e degli addominali d’acciaio, merito forse del pilates. Purtroppo però oggi non può più permettersi di indossare un bikini come quello delle foto ...

Pisa - Buscemi si dimetta. Un colpevole di stalking Non può essere assessore alla cultura : “La resistenza alla barbarie abbia inizio, firmate anche da fuori Pisa”. Lo si legge nella petizione lanciata da Elisabetta Vanni e sostenuta dalla Casa della donna di Pisa, per chiedere le dimissioni dell’assessore alla cultura, Andrea Buscemi. Attore, regista, ex presidente del teatro Cascina, denunciato e processato per il reato di stalking, (reato estinto per prescrizione), colpito da un divieto di avvicinamento nei confronti di due ...

Il costituzionalista e la richiesta di Matteo Salvini : 'Sergio Mattarella Non può intervenire' : Pesante, ma politica. Più preoccupante è il tentativo di coinvolgere il capo dello Stato' perché spiega Luciani, 'l'articolo 104 della Costituzione stabilisce che il presidente della Repubblica sia ...

“Non ho i soldi”. Non può pagare la pizza : interviene la titolare - social impazziti. Succede a Napoli : Roba che se i nostri bisnonni o anche nonni leggessero questa storia che arriva da Napoli si chiederebbero subito che c’è di tanto particolare. Il motivo per cui ha fatto così tanto clamore. Ma siccome viviamo in un’epoca in cui la generosità, il buon cuore, il bel gesto disinteressato sono rarità, eccola spiegata la ragione per cui il popolo dei social è stato conquistato da questa vicenda. Non appena è apparso su Facebook il ...

Fico : “l’Austria Non può pensare di chiudere le proprie frontiere” : “Io condivido pienamente quello che ha detto il presidente della Repubblica”. Così il presidente della Camera. “Credo che l’Austria non

Sara Tommasi in love - ma niente figli : Non può sospendere i farmaci in gravidanza : Sembra essere sulla strada giusta Sara Tommasi. La showgirl da anni soffre di bipolarismo, ma ora si sta finalmente...

Cannabis light in tabaccheria? Non si può : arrivano le prime multe e licenze a rischio : Cannabis "light" in libera vendita nelle tabaccherie? Per ora no, almeno secondo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che a Bologna ha elevato le prime multe da 258 euro. Motivo? È vietato vendere prodotti surrogati del tabacco in assenza di una disposizione esatta a livello nazionale.Continua a leggere

Migranti - Mattarella : “Fenomeno Non può essere affrontato da paese solo. Serve sforzo congiunto dell’Ue” : “Abbiamo parlato del fenomeno delle migrazioni registrando concordemente che è un fenomeno così grande che non può essere affrontato da un paese da solo e non può essere accantonato o ignorato. Va governato e può essere governato insieme con uno sforzo congiunto dell’Unione europea“. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella conferenza stampa al termine dei colloqui con la presidente della Repubblica ...