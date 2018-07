“Non è possibile” Ha rapito la figlia di un anno | poi il folle gesto Motivo assurdo

caffeinamagazine

(Di sabato 7 luglio 2018) Come è possibile arrivare a tanto? Eppure di storie così tremende ne sentiamo, purtroppo, sempre più spesso. C’è qualcosa che sta venendo meno nel tessuto sociale, in ogni parte del mondo. E a farne le spese sono quasi sempre i più piccoli. “Se non sono gigli son pur sempre figli e vittime di questo mondo”, cantava De André, ed è vero: i figli sono vittime di quel che fi genitori. E quello che è accaduto in questa storia lascia senza fiato: haladi un(sì, avete letto bene: un), le ha sparato e poi si è suicidato. Il dramma si è consumato a Cruger, nello Stato Usa del Minnesota. Secondo le ricostruzioni, Lavonta Lloyd, 23enne, non si sarebbe mai rassegnato al fatto che la figlioletta Kamaya, di appena un, continuasse a vivere con la madre, la sua ex, Kimberly Outlaw. Sembra che lunedì l’uomo, finito nei guai, in passato, per ...