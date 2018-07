NOEMI Oggi concerto | poi le nozze con Gabriele Greco “e voglio diventare mamma” La

Juve-Milan - pioggia di polemiche per l’inno di Mameli cantato da NOEMI : Indietro 10 maggio 2018 2018-05-10T15:24:44+00:00 ROMA – Il mondo dei social non perdona. l’inno di Mameli cantato da Noemi prima della finale di Coppia Italia tra Juventus e Milan non è proprio piaciuto. Il giorno dopo continuano le critiche alla cantante romana, colpevole di aver eseguito una performance “pessima”. Veronica, questo il suo vero nome, […] L'articolo Juve-Milan, pioggia di polemiche per l’inno di Mameli cantato da Noemi ...